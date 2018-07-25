Совфед намерен рассмотреть закон о повышении НДС 28 июля

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации планирует на заседании 28 июля рассмотреть закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%, сообщила РИА Новости в среду замглавы бюджетного комитета Елена Перминова.

"Закон о повышении НДС до 20% Совет Федерации планирует рассмотреть 28 июля", — сказала сенатор.

По ее словам, предварительно документ будет рассмотрен на заседании комитета в четверг с участием Минфина.

Закон предусматривает сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Одновременно до 2025 года продляется действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь, а также устанавливается аналогичная ставка для таких авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.

В настоящее время внутренние воздушные перевозки в РФ облагаются НДС по льготной ставке 10%. Исключение сделано для Республики Крым, Севастополя и Калининградской области, для которых установлен нулевой НДС (для Крыма и Севастополя — до 1 января 2019 года, для Калининградской области — на бессрочной основе).

Закон также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%.