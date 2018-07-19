Правительство Дагестана заявило о снижении доли теневой экономики до 60%

МАХАЧКАЛА, 19 июл — РИА Новости. Доля теневой экономики в некоторых отраслях Дагестана доходит до 60%, заявил на совещании в четверг премьер-министр республики Артем Здунов.

Совещание прошло в рамках встречи с полпредом СКФО Александром Матовниковым по вопросу социально-экономического развития республики.

В апреле врио главы Дагестана Владимир Васильев заявлял, что в момент его прихода в регион эксперты оценивали состояние экономики региона крайне негативно – до 75% составляла теневая экономика.

"Необходимо отметить, что большая часть экономики республики находится в тени. Так, по различным оценкам, по некоторым отраслям экономики доля тени доходит до 60% — в торговле, строительстве", — сказал Здунов.

Председатель правительства рассказал, что для определения объективной картины состояния социально-экономического развития в республике проводится инвентаризация основных экономических показателей в сельском хозяйстве, торговле, строительстве.

"Анализ позволит выявить возможное отклонение отдельных показателей от реального положения дел в экономике. С этим отчасти связано снижение отдельных макроэкономических показателей с начала года", — отметил он.

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны ряд высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они арестованы.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей. Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.