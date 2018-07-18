Реакция на события на Украине. Июль 2018 (29)

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пользователи YouTube высмеяли слова бывшего премьер-министра Украины Юрия Еханурова о "создании" украинцами газовой отрасли России.

Ранее Ехануров в эфире телеканала Newsone заявил, что газовое богатство России создано "трудом и умом украинцев".

"Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы", — подчеркнул Ехануров.

Пользователи YouTube в комментариях к записи эфира высмеяли слова экс-премьера.

"И пирамиды в Египте украинцы строили. Весь мир создан украинцами", — пошутил один из пользователей".

"Какая страна, такие и министры. Что тут добавить", — написал Ilia.

"Да-да, а еще Черное море выкопали древние укры. Помним, знаем, верим", — отметил один из пользователей.

"Верните, пожалуйста, пациента на место! А то палата номер шесть от тоски и скуки впала в депрессию!" — пошутил Levgen Morijk.

"Строить государство — это вам не историю переписывать", — резюмировали в комментариях.

Ранее украинские политики не раз делали неоднозначные заявления об истории. Так, например, в начале июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а незадолго до этого назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".