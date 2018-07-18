В Киеве заявили о "создании" украинцами газовой отрасли России

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала Newsone заявил, что газовое богатство России было создано "трудом и умом украинцев".

"Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают", — заявил Ехануров, комментируя ситуацию с поставками российского газа через Украину.

Украинские политики не раз делали неоднозначные заявления об истории. Так, например, в начале июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а незадолго до этого назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".