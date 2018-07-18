МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года. Сейчас они составляют 14,9 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Москва начала инвестировать в американские гособлигации одиннадцать лет назад, до этого значительных вложений не было.
Максимум инвестиций пришелся на октябрь 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
В марте этого года Россия была на 16-й строке рейтинга крупнейших держателей американских казначейских бумаг.
К апрелю Москва "сбросила" половину из них, опустившись на 22-ю строку и сохранив облигаций только на 48,7 миллиарда долларов.
Сейчас Россия уже не входит в перечень 33 крупнейших держателей. Лидер списка — Китай, который владеет американскими облигациями почти на 1,2 триллиона долларов. В мае активно скупала гособлигации США Япония, приобретя бондов на 17,5 миллиарда. Сейчас у нее этих бумаг на 1,049 триллиона.
Также она отметила, что доходы от продажи американских бумаг пошли на золотовалютные резервы, которые нужны для того, чтобы защитить от внешних рисков экономику, рубль и обеспечить импорт.
Вложения рискованны
Как считает проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, российские власти руководствовались, прежде всего, экономическими интересами.
По его мнению, сейчас вложения в госдолг США довольно рискованны из-за увеличения ставки рефинансирования ФРС, то есть роста стоимости денег.
Кроме того, как считает Зубец, на решение российских властей повлиял также и низкий уровень отношений с США.
"Мы неоднократно слышали из США призывы блокировать российские вложения в американские ценные бумаги", — заключил эксперт.
Доллар вызывает беспокойство
В свою очередь, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова выразила мнение, что ЦБ мог сократить вложения в казначейские бумаги США из-за того, что в условиях торговых войн динамика доллара вызывает беспокойство.
"Сейчас, поскольку у ЦБ обязательств проводить интервенции нет, то возможности диверсифицироваться в другие валюты больше. В условиях плавающего курса ничего удивительного в том, что такое могло произойти, нет", — указала экономист.
Орлова считает, что такие действия регулятора отражают новые приоритеты в структуре управления международными резервами.
По словам аналитика, Банк России мог перевложиться в какие-то европейские бумаги в силу того, что в последние несколько месяцев была определенная турбулентность на европейских рынках. Облигации, в том числе суверенные подешевели, поэтому представились интересные возможности для увеличения позиции на этом рынке, отметила Орлова.