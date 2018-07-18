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Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума‍

(обновлено: 11:52 18.07.2018)
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© Depositphotos / gregoryleeРоссийские рубли и доллары США в кошельке. Архивное фотоРоссийские рубли и доллары США в кошельке. Архивное фото
© Depositphotos / gregorylee

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года. Сейчас они составляют 14,9 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
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Только в апреле-мае портфель российского участия в американских казначейских обязательствах уменьшился в три раза.

Москва начала инвестировать в американские гособлигации одиннадцать лет назад, до этого значительных вложений не было.

Максимум инвестиций пришелся на октябрь 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

В марте этого года Россия была на 16-й строке рейтинга крупнейших держателей американских казначейских бумаг.

К апрелю Москва "сбросила" половину из них, опустившись на 22-ю строку и сохранив облигаций только на 48,7 миллиарда долларов.

Сейчас Россия уже не входит в перечень 33 крупнейших держателей. Лидер списка — Китай, который владеет американскими облигациями почти на 1,2 триллиона долларов. В мае активно скупала гособлигации США Япония, приобретя бондов на 17,5 миллиарда. Сейчас у нее этих бумаг на 1,049 триллиона.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поясняла, что регулятор проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

Также она отметила, что доходы от продажи американских бумаг пошли на золотовалютные резервы, которые нужны для того, чтобы защитить от внешних рисков экономику, рубль и обеспечить импорт.

Вложения рискованны

Как считает проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, российские власти руководствовались, прежде всего, экономическими интересами.

По его мнению, сейчас вложения в госдолг США довольно рискованны из-за увеличения ставки рефинансирования ФРС, то есть роста стоимости денег.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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"Для того чтобы минимизировать собственные потери, их начали продавать, и достаточно давно — их нужно продать на высокой точке стоимости, а потом можно инвестировать в другие ценные бумаги", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Кроме того, как считает Зубец, на решение российских властей повлиял также и низкий уровень отношений с США.

"Мы неоднократно слышали из США призывы блокировать российские вложения в американские ценные бумаги", — заключил эксперт.

Доллар вызывает беспокойство

В свою очередь, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова выразила мнение, что ЦБ мог сократить вложения в казначейские бумаги США из-за того, что в условиях торговых войн динамика доллара вызывает беспокойство.

Мужчины возле баннера с изображением американского доллара возле обменного пункта
© AP Photo / Amr Nabil
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Она отметила, что большой объем средств в казначейских облигациях США был связан с проводимыми Банком России интервенциями на валютном рынке, а российский внутренний рынок был долларизирован.

"Сейчас, поскольку у ЦБ обязательств проводить интервенции нет, то возможности диверсифицироваться в другие валюты больше. В условиях плавающего курса ничего удивительного в том, что такое могло произойти, нет", — указала экономист.

Орлова считает, что такие действия регулятора отражают новые приоритеты в структуре управления международными резервами.

По словам аналитика, Банк России мог перевложиться в какие-то европейские бумаги в силу того, что в последние несколько месяцев была определенная турбулентность на европейских рынках. Облигации, в том числе суверенные подешевели, поэтому представились интересные возможности для увеличения позиции на этом рынке, отметила Орлова.

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