Мнение: у России есть две причины сокращать вложения в гособлигации США

Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума. Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года и составляют 14,9 млрд долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. За один месяц, с апреля по май, портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое.

Таким образом, объем вложений сейчас находится на уровне 2007 года, с которого Россия начала делать крупные вложения в американские гособлигации. Максимальные вложения пришлись на октябрь 2010 года (176,3 млрд долларов).

В марте 2018 года Россия была на 16-й строке рейтинга крупнейших держателей американских казначейских бумаг, а уже к апрелю сбросила половину из них, опустившись на 22-ю строку и сохранив облигаций только на 48,7 млрд долларов.

Сейчас Россия уже не входит в перечень 33 крупнейших держателей. Лидер списка – Китай, который владеет американскими облигациями почти на 1,2 трлн долларов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя отказ России от американских ценных бумаг, ранее пояснила, что Центробанк проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Мотивация, прежде всего, экономическая, потому что в настоящий момент вложения в американский госдолг довольно рискованны в условиях увеличения ставки рефинансирования ФРС, то есть увеличения стоимости денег. Доходность американских облигаций падает. Для того чтобы минимизировать собственные потери, их начали продавать, и достаточно давно – их нужно продать на высокой точке стоимости, а потом можно инвестировать в другие ценные бумаги. То есть, с одной стороны, это чисто экономическая мотивация, связанная с необходимостью фиксировать прибыль на операциях на американском фондовом рынке. А с другой стороны, конечно, на эту историю повлияло то обстоятельство, что в настоящий момент отношения с США находятся на достаточно низком уровне, и мы неоднократно слышали из США призывы блокировать российские вложения в американские ценные бумаги", — сказал Алексей Зубец.



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