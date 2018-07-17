"Нафтогаз" ответил на слова Путина о сохранении транзита газа

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" уже урегулирован Стокгольмским арбитражем, об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, комментируя высказывание президента России Владимира Путина о готовности Москвы продлить транзитный газовый контракт с Киевом в случае урегулирования разногласий.

По утверждению Витренко, проблема заключается якобы лишь в отказе "Газпрома" выполнить решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа на Украину и нежелании выплатить в качестве компенсации 2,6 миллиарда долларов. При этом "Нафтогаз", как заявил топ-менеджер, согласен урегулировать новый спор относительно пересмотра ставок на транзит газа. Если речь зайдет о новом арбитраже, то разногласия, по его словам, будут урегулированы не ранее конца 2020 года. "Готовы ли "Газпром" и Германия остановить строительство "Северного потока-2" до окончания нового арбитража?" — добавил Витренко.

В ходе первой полноформатной двусторонней встречи 16 июля Владимир Путин заверил Дональда Трампа в готовности продолжить транзит газа через Украину. Он также предположил, что Россия и США "могли бы совместно работать над регулированием мирового рынка нефти и газа".

Преференции за отказ от "Северного потока — 2"

Ставка на транзит российского газа в случае продления контракта после 2019 года при полной загрузке мощностей украинского газопровода будет на 20% ниже той, которую "Газпром" платит по действующему контракту, если Москва откажется от реализации проекта "Северный поток — 2" заявил Юрий Витренко.

"Этот уровень тарифа (который "Нафтогаз" предлагает в случае продления контракта на транзит газа после 2019 года — ред.) на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ОАО "Газпром", а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЕКП в декабре 2015 года", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко отметил, что это станет возможным в случае, если "Северный поток — 2" не будет построен, и при полной загрузке украинского газопровода, в том числе путем разблокирования Россией транзита газа, который добывается частными российскими компаниями и в Средней Азии. По словам Витренко, такой тариф также ниже, чем стоимость транзита газа через "Северный поток — 2".

"Эффективный" способ закупки газа

Украинский президент Петр Порошенко ранее во время пресс-конференции в Брюсселе, где проходил саммит НАТО, заявил, что оптимальным вариантом была бы закупка газа на российско-украинской границе в рамках энергетического союза с Европой.

По его мнению, реализация такой схемы обеспечила бы энергетическую безопасность и прекратила любые инсинуации.

Тарифный спор

Шестого июля "Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом". В компании добавили, что "Газпром" в ходе переговоров "занял неконструктивную позицию, вынудив "Нафтогаз" обратиться в арбитраж, как предусмотрено контрактом".

Позже топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Ветренко заявил, что компания не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины.

"Мы не будем требовать на долгосрочный период повышения ставки (на транзит — ред.)",- заявил Витренко, комментируя вопрос о том, будет ли "Нафтогаз" требовать во время переговоров повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины в эфире радио "Новое время".

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа по договору о транзите. Также суд постановил, что украинская компания должна заплатить российской 2,6 миллиарда долларов за уже поставленное сырье. В марте "Газпром" заявил, что расторгнет соглашения с Украиной, в том числе на транзит газа в Европу. Глава российской компании Алексей Миллер заметил, что исполнение контрактов "экономически нецелесообразно и невыгодно" для российской стороны.