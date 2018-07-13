Ряду российских предприятий ограничили экспорт в страны ЕАЭС

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции четырех российских предприятий в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая московский завод плавленых сыров "Карат", говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор указывает, что подведомственные службе лаборатории выявили "серьезные несоответствия продукции животного происхождения, произведенной российскими предприятиями, ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС". В частности, в продукции завода "Карат" повторно были выявлены растительные масла и жиры в сыре.

Помимо этого, ограничения на поставки были введены в отношении продукции ЗАО "Приосколье" (группа "Приосколье" — один из крупнейших в России производителей мяса птицы). В его полуфабрикатах из мяса птицы повторно были выявлены листерии, кроме того, в мясе птицы, субпродуктах и полуфабрикатах из мяса птицы были обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ (хинолоны, кокцидиостатики).

Запрет на экспорт также был введен в отношении продукции Барнаульского молочного комбината и ООО "Си-Продукт". Одновременно Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции нескольких предприятий. В список попала, в том числе, "Васильевская птицефабрика" (входит в группу "Черкизово"), в мясе птицы которой были выявлены остатки запрещенных и вредных веществ (хинолоны).

Кроме того, под усиленный контроль попали "Свинокомплекс Короча" и "Мираторг Запад" (входят в "Мираторг"): в мясных полуфабрикатах первого обнаружена ДНК ингредиентов, незаявленных производителем; в полуфабрикатах из мяса птицы второго — остатки запрещенных и вредных веществ (хинолоны).

Лабораторный контроль также введен в отношении продукции "Белая Птица-Белгород" (выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, в полуфабрикатах из мяса птиц), "Белая Птица-Курск" (выявление листерий в полуфабрикатах из мяса птицы), а также "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, в мясных полуфабрикатах).