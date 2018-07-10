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Экономика

Эксперты рассказали, о чем сигнализирует взлом криптоплатформы Bancor

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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКибербезопасность. Архивное фотоКибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Взлом швейцарской криптоплатформы Bancor не окажет большого влияния на рынок, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Однако случаи хакерских атак на криптобиржи участились, и данный прецедент говорит о слабой защите этих платформ и необходимости изменить их системы реагирования и безопасности, указали они.

В ночь на вторник произошла хакерская атака на криптоплатформу Bancor (она позволяет пользователям создавать свои токены и обменивать их в рамках платформы на другие непосредственно из кошельков, то есть в обход криптобирж). В результате из "горячего кошелька" платформы были похищены 23,5 миллиона долларов в различных криптовалютах. Кошельки пользователей платформы в результате хакерской атаки не пострадали.

Рынок в сохранности

Эксперты указали, что данный инцидент практически никак не сказался на рынке криптовалют, в частности, на стоимости похищенных токенов, за исключением токенов BNT от Bancor. Среди похищенных, согласно сообщению Bancor, также были токены Ethereum и NPXS.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Это не слишком большое событие для рынка и на котировки особого влияния оно не оказало. Тем не менее, для самой Bancor это неприятное событие, поскольку еще раз подтверждает, что смарт-контракты пока ненадежны и даже крупнейшие, ведущие участники рынка, такие как Parity и Bancor, не застрахованы от таких инцидентов", — заявил директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

Аналогичная позиция у главы компании Enigma, соучредителя криптовалютного фонда ICG Игоря Зартдинова. "На наш взгляд, это никак не отразится на цене криптовалют, так как сумма небольшая. Ведь сами токены имеют номинальную цену, которая устанавливается платформой", — пояснил он свою точку зрения.

PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов считает, что кража криптовалют может иметь серьезные последствия не столько из-за количества украденных токенов, сколько из-за периода времени, когда она была совершена.

"Последние полгода были непростым периодом для всего крипто-сообщества, и череда краж явно не способствует стабилизации рынка…. Подобные новости мешают развитию рынка, потому что они пугают людей. Сложно решиться на покупку новых активов, когда чуть ли не каждую неделю читаешь об атаке на ту или иную биржу", — считает он.

Эксперт ожидает падения на фоне хакерской атаки, в первую очередь, цены Ethereum, а затем и других криптовалют. "Хочу отметить, что спад может быть и недолгим – все зависит от покупателей и от их настроя", — добавил он.

Глобальная атака вируса-вымогателя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сооснователь и управляющий партнер The Tokenbox Владимир Смеркис указал, что токен BNT за сутки уже потерял более 15% в цене. "На основных курсах это вряд ли отразится, рынок может отреагировать лишь очень незначительной и кратковременной коррекцией", — полагает он.

Директор специальных проектов Group-IB Руслан Юсуфов отметил, что каждый подобный инцидент с кибератакой и хищением средств негативно сказывается на капитализации рынка.

"Так, после недавнего взлома биржи Coinrail криптовалютный рынок обвалился, потеряв 14 миллиардов долларов всего за несколько часов", — напомнил он.

Вопрос безопасности

Юсуфов сообщил, что только за первые два месяца 2018 года в результате взломов криптовалютных бирж хакерами было украдено 1,36 миллиарда долларов. Без учета взломов с хищением крупных объемов средств — как было с Coincheck, Bitconnect и Bitgrail, — показатель составляет около 542 миллиона долларов.

"Причем количество инцидентов продолжает расти. Многие крупные игроки рынка недостаточно серьезно относятся к рискам информационной безопасности. Так, например, взлом японской криптовалютной биржи Coincheck произошел в результате халатного отношения разработчиков к вопросу хранения криптоактивов: в системе для хранения всех средств использовался "горячий" кошелек вместо "холодного", — напомнил он.

Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По словам эксперта, ситуация с биржей Bancor служит отличным примером, когда утечка средств была обнаружена в кратчайшие сроки, а токены "заморожены" при их переводе. Таким образом разработчикам удалось значительным образом минимизировать ущерб от кражи. Однако реагирование на такие инциденты должно включать в себя и системы, и план раннего предупреждения и реагирования на угрозы, который позволит в случае возникновения инцидента всем сотрудникам действовать по регламенту, считает он.

Юсуфов указал, что большинство торговых платформ использует только IT-аудит веб-приложения. Однако существуют риски не только взлома сайта, но и уязвимости в процессах хранения и перевода средств, а также утечки со стороны команды проекта и пользователей.

"Если говорить о перспективе, то увеличение количества хакерских атак будет зависеть от числа торговых платформ, и внимания, которое будет уделяться безопасности, поэтому необходимо совершенствовать всю систему безопасности и прорабатывать каждые риски, чтобы в будущем сохранять устойчивые позиции на рынке", — заявил он.

Аналогичный вопрос поднял и Смеркис. "К сожалению, взломы — все еще частое явление, в связи с относительной молодостью самой технологии и связанной с ней безопасностью. Необходимо разобраться, кто и как украл средства с Bancor. Ведь были случаи, когда хакеры оказывались "белыми" — мы все помним взлом кошелька Parity — и средства возвращались владельцам", — напомнил он.

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