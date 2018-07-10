Хакеры украли криптовалюты на $23,5 миллиона с платформы Bancor

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Хакеры похитили 23,5 миллиона долларов в различных криптовалютах с швейцарской криптоплатформы Bancor, говорится в сообщении компании в Twitter.

По данным Bancor, с одного из "горячих кошельков" компании были похищены 24,984 тысячи токенов Ethereum (на сумму примерно 12,5 миллиона долларов), около 3,2 миллиона токенов BNT (на сумму примерно 10 миллионов долларов) и более 229 миллионов токенов NPXS (около 1 миллиона долларов).

Кошельки пользователей платформы в результате хакерской атаки не пострадали, подчеркнули в Bancor.

"Как только кража была обнаружена, мы смогли заморозить похищенные токены BNT, минимизировав таким образом ущерб экосистеме Bancor от кражи", — также говорится в сообщении. При этом у компании нет возможности "заморозить" украденные токены Ethereum и других криптовалют. Однако сообщается, что разработчики продолжают отслеживать движение токенов совместно с рядом криптобирж.

Швейцарская криптоплатформа Bancor создана в 2017 году. Она работает по принципу блокчейн-платформы Ethereum, позволяя пользователям создавать свои токены и обменивать их в рамках платформы на другие непосредственно из кошельков, то есть, в обход криптобирж.