В сенате США заявили, что санкции против России не работают

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американский сенатор Рон Джонсон, посетивший Россию, заявил, что санкции против Москвы не работают. Об этом сообщает газета Washington Examiner.

Делегация американских конгрессменов и сенаторов прилетела в Россию 30 июня. Во вторник ее принял глава МИД Сергей Лавров. Также состоялась встреча с российскими парламентариями.

"Вы делаете что-то, и никто никогда не садится и не задумывается: "Ну что ж, это работает?" — приводит издание слова сенатора.

Джонсон отметил, что ограничительные меры не оказывают ужасного экономического эффекта, по крайней мере в Москве. "И я думаю, что только под давлением вы скажете, что санкции против России действительно хорошо работают", — заявил сенатор.

При этом он выразил мнение, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен СССР, и если кто-то не хочет этого допустить, то необходимо дать сильный отпор, "но это не означает, что мы должны стать врагами".

"Давление будет снижаться"

На слова американского сенатора отреагировали в Госдуме. Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа отметил, что Вашингтон ждал ухудшения экономического и политического положения России, но этого не происходит.

Депутат отметил, что многие политики в разных странах мира считают антироссийские санкции неэффективными и указывают на их вред для международных отношений.

По его словам, успешное проведение чемпионата мира по футболу, который посетили миллионы человек, показало, что в стране "все замечательно".

"Поэтому, наверное, слышатся голоса и в США, что взаимодействовать с Россией необходимо, поскольку некоторые вопросы невозможно решить без ее участия", — сказал Чепа в интервью RT.

По его словам, Вашингтон не откажется от санкций, поскольку таким способом США преследуют свои внешнеполитические интересы. Однако депутат уверен, что постепенно давление на Россию будет снижаться.

"Этому будет способствовать в том числе та парламентская дипломатия, которая сейчас уже осуществляется на встречах с конгрессменами и сенаторами", — добавил Чепа.