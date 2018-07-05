МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Независимый топливный союз попросил юристов оценить с точки зрения подачи иска о клевете выводы исследования Федерации автомобилистов России о том, что 76% заправок в стране недоливают топливо. Об этом говорится в сообщении союза.

Согласно исследованию ФАР, в среднем на АЗС недоливают около пяти процентов оплаченного бензина. Максимальный недолив обнаружили на заправках федеральных и региональных сетей — 19 процентов. Мониторинг недолива бензина сортов Аи-92 и Аи-95 проводился на 34 АЗС в 13 регионах. Названия этих АЗС не приводились.

"Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР. Надо отдать должное службам Росстандарта, которые отслеживают ситуацию на АЗС. И у регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев — оборотные штрафы", — заявил президент союза Павел Баженов.

Претензии у союза есть к технологии и к выборке исследования: как отмечается в сообщении, делать выводы обо всей генеральной совокупности — 25 тысяч АЗС в 85 регионах страны — на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах по меньшей мере непрофессионально.

Ранее он заявил, что исследование не является показателем ситуации по всей стране ввиду крайне малой выборки.

"Кроме того, насколько я понимаю, замеры были осуществлены за счет проточных датчиков, встроенных в бензобак. Что это за датчики? Насколько они точны? Надо с известной долей критичности относиться к подобного рода заявлениям", — сказал Баженов.

Тем не менее, он признал, что текущие экономические условия на топливном рынке могут провоцировать владельцев АЗС на различные недобросовестные поступки.

По его мнению, чтобы не допускать недолива топлива на АЗС, необходимо менять топливозаправочные технические стандарты, которые к настоящему моменту устарели.

Сейчас такие правонарушения должны караться в соответствии с существующими нормами законодательства, заключил он.

Основание для проверок

В свою очередь, в Росстандарте назвали исследование ФАР основанием для новых проверок АЗС.

В службе также отметили, что ФАР проводила исследование по согласованию с Росстандартом — такой формат работы используется для повышения эффективности анализа рынка и снижения доли контрафактного топлива.

В Росстандарте пояснили, что хотя, безусловно, применяемая методика экспериментальная, все же при наличии большого количества АЗС выборка ФАР для исследования является показательной.

Кроме того, недолив топлива на АЗС и пути решения этой проблемы обсудят на очередном заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Нужно нормальное ценообразование

В свою очередь, президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что владельцы АЗС прибегают к различным ухищрениям, таким как недолив топлива или снижение его качества, из-за сложившейся в России отрицательной доходности розничных продаж.

"Самым правильным решением в борьбе с недоливами и с появлением контрафактной, суррогатной, некачественной продукции является нормальное ценообразование по топливу в стране", — сказал он.