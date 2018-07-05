Торгово-промышленная палата предложила новые меры по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Торгово-промышленная палата России (ТПП) в рамках национального плана предлагает сделать борьбу с коррупцией обязательной для организаций с госучастием, рассказал РИА Новости глава палаты Сергей Катырин.

В субботу президент РФ Владимир Путин утвердил новый план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. В документе добавлены рекомендации Совфеду, Госдуме, Верховному суду, Счетной палате, ЦБ и ЦИК обеспечить реализацию нацплана противодействия коррупции. Новый план ставит задачу решить вопрос об ответственности депутатов за подобные нарушения и должен ужесточить наказание за коррупционные действия в сфере госзакупок, говорил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК), глава комиссии президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Сейчас ТПП РФ, как один из исполнителей плана, согласовывает с ведомствами поправки в закон "О противодействии коррупции". "Предлагаем закрепить перечень организаций, для которых принятие мер по противодействию коррупции будет обязательным – это, в частности, организации с госучастием", – сообщил Катырин.

По его мнению, такие меры надо применять также в отношении организаций, выполняющих публичные функции либо использующих бюджетные средства.

Кроме того, глава ТПП считает нужным законодательно закрепить созданную предпринимательскими объединениями Антикоррупционную хартию российского бизнеса, к которой присоединились уже более 4 тысяч предприятий. Хартия определяет основные принципы и меры противодействия коррупции в организациях при осуществлении ими предпринимательской деятельности, а также при взаимодействии с госорганами.

ТПП также планирует продолжить ежегодное независимое исследование "Бизнес-барометр коррупции" — анализ отношения предпринимательского сообщества к коррупции и оценка бизнесом госполитики в области противодействия коррупции. "Данные таких опросов нужны для введения антикоррупционных стандартов, процедур внутреннего контроля и комплаенса", — заключил он.