Путин утвердил национальный план по противодействию коррупции

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Руководителям федеральных органов исполнительной власти поручается обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий
Совету Федерации, Государственной Думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии в документе рекомендуется обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий.
Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа, доклады которой должны рассматриваться ежегодно.