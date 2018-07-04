АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф призвал не ограничивать развитие технологии блокчейн.

"Знаете, я всегда выступал за то, чтобы стараться ни в коем случае не ограничивать развитие новых технологий, в частности технологии блокчейн. Потому что криптовалюты – это побочный продукт развития критически важной технологии блокчейн", — сказал он журналистам в кулуарах форума Astana Finance Days.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Форум Astana Finance Days проходит с 3 по 5 июля в столице Казахстана — Астане. Площадкой для форума стал Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), который по замыслу руководства республики должен стать региональным финансовым хабом и драйвером развития Казахстана. В частности, МФЦА занимается развитием рынка капитала, исламскими финансами и новыми финансовыми технологиями.