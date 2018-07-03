Минфин сильнее влияет на рубль, чем покупки болельщиков на ЧМ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Траты болельщиков во время чемпионата мира по футболу в РФ слабо влияют на курс рубля, здесь важнее покупки валюты Минфином и динамика стоимости нефти, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

"Это заблуждение, что за счет покупок здесь шапок-ушанок и билетов на футбол болельщики сумеют существенно добавить долларов в нашу экономику и как-то вообще повлиять на курс рубля. … Из того, что подсчитывалось банками, в среднем они тратят порядка трех тысяч долларов за поездку, … поэтому тот объем валюты, который они тратят, очень незначителен. И он в сравнение не идет с теми интервенциями, которые осуществляет министерство финансов ежедневно на валютном рынке", — сказал аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.27 мск вторника снижался на 28 копеек, до 63,15 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 73,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

С начала января до конца июня текущего года рубль к доллару снизился на 8,2%, к евро – на 5%. С начала чемпионата — 14 июня — к текущему моменту рубль к доллару потерял порядка 1,2%, а к евро почти не изменился (снижение примерно на 0,1%).

Поддержка от болельщиков

Рубль не растет на фоне проведения в России чемпионата мира по футболу, но более точным было бы сказать — не падает, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Иностранные болельщики ЧМ за весь период мероприятия привезут и потратят порядка 0,5-1 миллиарда долларов, что оказывает некоторую поддержку рублю, но есть другие макроэкономические и внешнеполитические факторы, которые влияют на курс рубля гораздо сильнее, указывает он.

"Мы проводили исследование еще до чемпионата мира и пришли к заключению, что во время чемпионата валюты стран-организаторов мундиаля имеют тенденцию в среднем укрепляться на 2% за счет притока валюты от туристов, которые появляются в период проведения ЧМ", — говорит аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Если бы рубль был свободен от влияния прочих факторов, возможно, мы наблюдали бы то же самое, полагает аналитик. Пока же мы можем говорить, что этот компонент выступает как дополнительный фактор поддержки для рубля на фоне того оттока капиталов, что сейчас происходит на развивающихся рынках, добавляет он.

"Валюты развивающихся рынков с начала июня подешевели примерно на 2,5%, российский рубль – примерно на 1,5%. На наш взгляд, противостоять внешним вызовам рублю помогли как раз нефтяные цены, которые остаются относительно высокими, и, в какой-то степени, приток валюты в рамках ЧМ", — отмечает собеседник РИА Новости.

Минфин — главный "медведь"

"Присутствие Минфина на рынке по своему объему несравнимо больше, чем все чемпионаты мира вместе взятые. Именно поэтому курс рубля настолько устойчивый. Если вы обратите внимание: нефть — то растет, то падает, а рубль — практически стоит на месте, потому что Минфин делает эти покупки достаточно осторожно", — комментирует Коренев из "Финама".

Курс доллара мог быть сегодня около 50 рублей, если бы не действовало бюджетное правило, в свою очередь замечает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. Об этом, кстати, говорил и сам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов ещё 20 июня этого года, напоминает он.

Минфин по бюджетному правилу с февраля 2017 года направляет на закупку валюты, которую затем зачисляет в ФНБ, все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти выше 40 долларов за баррель. Минфин РФ анонсировал планы с 7 июня по 5 июля покупать на внутреннем рынке валюту на 19 миллиардов рублей в день, суммарно направив на эти цели рекордные 379,7 миллиарда рублей.

Как отмечает Коренев, еще один фактор, влияющий на рубль – изменение цен на нефть. Впрочем, он особенно становится заметным после завершения покупок валюты Минфином. "Когда Минфин с рынка уходит: допустим, он завершил покупки в течение дня, а вечером нефть резко выросла или снизилась, тогда и рубль колеблется", — говорит аналитик.