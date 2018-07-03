Украина пригрозила арестом акций "Северного потока – 1"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Киеве ищут новые способы взыскать с России 2,6 миллиарда долларов, член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева заявила, что Украина может нанести "болезненный удар" Кремлю.
В Киеве не исключают, что пойдут по этому же пути и в отношении других исков против России. Их у Украины еще на восемь-десять миллиардов долларов.
"Если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, России нечего будет делать", — выразила надежду на благополучный для Киева исход дела Яковлева.
Реакция в России
Политолог Александр Асафов в интервью радио Sputnik выразил сомнения в эффективности такого подхода. Он отметил, что Украина будет стремится нанести вред России на всех направлениях, где это возможно. Однако в сложившейся политической и экономической ситуации вряд ли возможен реальный ущерб, считает эксперт.
Решение арбитража
В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.
Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.
"Газпром" 14 июня сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.
"Северный поток — 1"
Как и в ситуации с возведением "Северного потока – 2", у первого проекта было много противников. Против его реализации активно выступали страны-транзитеры российского газа, а также балтийские государства.