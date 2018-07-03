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Экономика

Украина пригрозила арестом акций "Северного потока – 1"

(обновлено: 10:35 03.07.2018)
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© AFP 2018 / Vasily MaximovВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фотоВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Киеве ищут новые способы взыскать с России 2,6 миллиарда долларов, член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева заявила, что Украина может нанести "болезненный удар" Кремлю.

Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Речь идет об идее арестовать акции "Северного потока – 1". Яковлева напомнила о победе Киева в Стокгольмском арбитраже и сообщила, что Украина обратилась к Европейской исполнительной службе. "Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока — 1", примерно 35 процентов. Российская Федерация в лице "Газпрома" обладает 51 процентом. От них 35 процентов мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины", — уточнила она.

В Киеве не исключают, что пойдут по этому же пути и в отношении других исков против России. Их у Украины еще на восемь-десять миллиардов долларов.

"Если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, России нечего будет делать", — выразила надежду на благополучный для Киева исход дела Яковлева.

Реакция в России

Политолог Александр Асафов в интервью радио Sputnik выразил сомнения в эффективности такого подхода. Он отметил, что Украина будет стремится нанести вред России на всех направлениях, где это возможно. Однако в сложившейся политической и экономической ситуации вряд ли возможен реальный ущерб, считает эксперт.

Стенд Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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При этом он отметил, что России все-таки стоит изучить риски. "Украина будет подавать иски во все международные инстанции, где только можно, будет пытаться арестовать российскую собственность, включая акции. В любом случае, это заявление о намерениях, однако не факт, что они приведут к каким-либо существенным результатам", – уточнил Асафов.

Решение арбитража

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

"Газпром" 14 июня сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.

"Северный поток — 1"

Трубы для газопровода Северный поток 2
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Северный поток — 1" — магистральный газопровод между Россией и Германией, проложенный по дну Балтийского моря и введенный в эксплуатацию в 2011 (первая нитка) и 2012 (вторая) годах. Является самым длинным в мире подводным маршрутом экспорта газа – 1224 километра. Ежегодно поставляет почти 62 миллиарда кубических метров сырья. Оператор — Nord Stream AG.

Как и в ситуации с возведением "Северного потока – 2", у первого проекта было много противников. Против его реализации активно выступали страны-транзитеры российского газа, а также балтийские государства.

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