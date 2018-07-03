Мнение об угрозах Киева: "эффективность" украинских чиновников известна

На Украине пригрозили инициировать арест акций "Северного потока-1". Насколько реально исполнение этой угрозы, в эфире радио Sputnik предположил политолог Александр Асафов.

Украина в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража может нанести болезненный удар Кремлю, инициировав арест акций "Северного потока-1". Об этом заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева.

"Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока-1", примерно 35%. Российская Федерация в лице "Газпрома" имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины", – заявила Яковлева.

Она напомнила, что есть и другие исковые заявления Украины на сумму 8-10 миллиардов долларов. "Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции "Северного потока-1" и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать", – отметила она.

Свое мнение о том, насколько реально исполнение этой угрозы, высказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.

"Украина собирается нанести ущерб России на всех направлениях, где только может. И, конечно, она попытается использовать для этого любые возможности. Но учитывая идущую там предвыборную кампанию, учитывая силы, брошенные на это, а также известную способность украинских чиновников к концентрации и "эффективному" ведению дел, я не думаю, что сколько-нибудь реальный ущерб в данном случае возможен. Однако России стоит, безусловно, предусмотреть подобные движения, поскольку Украина будет подавать иски во все международные инстанции, где только можно, будет пытаться арестовать российскую собственность, включая акции. В любом случае, это заявление о намерениях, однако не факт, что они приведут к каким-либо существенным результатам", – полагает Александр Асафов.

"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда. Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. "Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

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