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Экономика

По решению суда: Польша заявила о праве требовать у "Газпрома" скидку

(обновлено: 01:12 01.07.2018)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiСотрудник польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. Архивное фотоСотрудник польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Стокгольмский арбитраж признал право польской нефтегазовой компании PGNiG требовать снижения цены на российский газ, говорится в сообщении пресс-службы PGNiG.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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По словам главы компании Петра Вожняка, суд удовлетворил ключевые аргументы PGNiG и отверг "формальные доводы "Газпрома", которые, как считают в Варшаве, направлены на поддержание нерыночных условий оплаты в Ямальском контракте.

"Мы с удовлетворением принимаем решение суда, подтверждающее право PGNiG к снижению контрактной цены, и мы ожидаем ее снижения до уровня рыночной цены в более поздней стадии разбирательства", — заявил Вожняк.

Отказ от российского газа

В ноябре прошлого года глава МИД Польши Витольд Ващиковский призвал другие страны отказаться от российского газа. Он подтвердил, что Варшава не станет продлевать контракт на поставку российского газа, срок которого заканчивается в 2022 году.
"Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира", — отметил он.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Польский министр напомнил, что его страна договорилась с США о сотрудничестве в вопросе поставок голубого топлива.

Хаб для американского газа

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что страна может стать хабом, через который американский СПГ поступал бы в Центральную и Восточную Европу. По его словам, эта тема поднималась на переговорах с Дональдом Трампом в начале июля.

Витольд Ващиковский позднее пояснил, что решение об импорте американского газа пока не принято. По его словам, Варшава готова пойти на такой шаг, если цена на голубое топливо из США будет ниже, чем от других поставщиков, включая Катар и Россию. Пока же, по его словам, американский газ стоит намного больше.

Цистерна Газпром Нефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Политолог Анлрей Суздальцев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Польше вряд ли удастся стать хабом для американского газа. "Поляки традиционно думают, что их экзальтированная преданность США позволит им рассчитывать на некоторые скидки — что они будут получать газ со скидкой, а потом радостно перепродавать его. Но все это абсолютная глупость", — сказал он.

Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов закупает у "Газпрома". В 2015 году на северо-западе страны запустили СПГ-терминал мощностью пять миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года Варшава озвучивала планы, в соответствии с которыми данный терминал и трубопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит стране независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
wladawladi_79
Каждый имеет право на выбор.... не нравится цена на российский газ, не берите, найдите газ по подходящей цене.... Бог в помощь
01:24
01.07.2018
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