США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: импорт Польшей сжиженного газа из США – "абсолютная глупость"

12:3907.08.2017
(обновлено: 12:42 07.08.2017)
014721
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГазовый терминал в ПольшеГазовый терминал в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В Польше рассказали об условиях покупки сжиженного газа у США. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Варшава рассчитывает стать хабом американского газа в Европе и получать газ со скидкой. Однако не все так просто.

Польша еще не приняла решение об импорте американского сжиженного природного газа, цена на него должна быть конкурентоспособной, заявил в интервью РИА Новости глава польского МИД Витольд Ващиковский.

"Мы еще не решили импортировать газ из США. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов. Это был успешный проект, однако сейчас мы просто ожидаем условий <…> будущего контракта", – сказал он.

Танкер для транспортировки сжиженного природного газа
© AFP 2017 / Jiji Press/ Stringer
Эксперт о закупках Польшей СПГ у США: один подобный проект уже "тихо умер"

"Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособна с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его", – отметил министр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что страна может стать хабом, через который американский СПГ поступал бы в Центральную и Восточную Европу. По его словам, эта тема поднималась на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в начале июля.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев считает, что Варшава надеется стать своеобразным хабом американского газа в Европе. Однако ей вряд ли это удастся.

"Как объявила Польша, российский газ, который она получала десятилетия, вдруг оказался якобы плохого качества. Что имеется в виду – трудно понять, ту же Германию все вроде устраивает, а поляков этот газ не устраивает. Но трубопроводный газ всегда будет самым дешевым. Поляки в данном случае хотят превратиться в такой оптовый хаб американского газа, демонстрируя Европе, что они самые близкие к "богу". Надо отметить, что у восточноевропейских и центральноевропейских элит отношение к США действительно как божественное, такое восторженное поклонение. Все, что делает Америка, в их понимании, это решение всех их проблем сразу. При этом поляки традиционно думают, что их экзальтированная преданность США позволит им рассчитывать на некоторые скидки – что они будут получать газ со скидкой, а потом радостно перепродавать его. Но все это абсолютная глупость", – сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

Польша ежегодно потребляет около 15 млрд кубометров газа, из которых 10 млрд поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе страны запустили СПГ-терминал мощностью 5 млрд кубометров в год. В июне 2016 года Варшава озвучивала планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал и газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит стране независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена