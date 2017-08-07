Политолог: импорт Польшей сжиженного газа из США – "абсолютная глупость"

В Польше рассказали об условиях покупки сжиженного газа у США. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Варшава рассчитывает стать хабом американского газа в Европе и получать газ со скидкой. Однако не все так просто.

Польша еще не приняла решение об импорте американского сжиженного природного газа, цена на него должна быть конкурентоспособной, заявил в интервью РИА Новости глава польского МИД Витольд Ващиковский.

"Мы еще не решили импортировать газ из США. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов. Это был успешный проект, однако сейчас мы просто ожидаем условий <…> будущего контракта", – сказал он.

"Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособна с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его", – отметил министр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что страна может стать хабом, через который американский СПГ поступал бы в Центральную и Восточную Европу. По его словам, эта тема поднималась на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в начале июля.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев считает, что Варшава надеется стать своеобразным хабом американского газа в Европе. Однако ей вряд ли это удастся.

"Как объявила Польша, российский газ, который она получала десятилетия, вдруг оказался якобы плохого качества. Что имеется в виду – трудно понять, ту же Германию все вроде устраивает, а поляков этот газ не устраивает. Но трубопроводный газ всегда будет самым дешевым. Поляки в данном случае хотят превратиться в такой оптовый хаб американского газа, демонстрируя Европе, что они самые близкие к "богу". Надо отметить, что у восточноевропейских и центральноевропейских элит отношение к США действительно как божественное, такое восторженное поклонение. Все, что делает Америка, в их понимании, это решение всех их проблем сразу. При этом поляки традиционно думают, что их экзальтированная преданность США позволит им рассчитывать на некоторые скидки – что они будут получать газ со скидкой, а потом радостно перепродавать его. Но все это абсолютная глупость", – сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

Польша ежегодно потребляет около 15 млрд кубометров газа, из которых 10 млрд поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе страны запустили СПГ-терминал мощностью 5 млрд кубометров в год. В июне 2016 года Варшава озвучивала планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал и газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит стране независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.

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