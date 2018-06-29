МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" продолжит добиваться взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома", заявил в четверг главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, комментируя решение шведского суда о приостановке исполнения решения арбитража по спору между компаниями.

Позиция "Газпрома"

Ранее пресс-служба "Газпрома" сообщила, что суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом" касательно контракта на транзит газа через Украину. Это усиливает позиции "Газпрома" при обжаловании его исполнения, подчеркнули в концерне.

В корпорации уточнили, что доводы "Нафтогаза" в пользу отмены вердикта суд счел несостоятельными.

Позиция "Нафтогаза"

"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах. "Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", — отмечается в сообщении.

Как утверждает Витренко, текущее решение не является обязательным для исполнения судами других юрисдикций, поэтому "Нафтогаз" будет пытаться добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража.

В компании также заявили, что сообщение "Газпрома" по заморозке решения Стокгольмского арбитража якобы не соответствует действительности.

По его словам, суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по иным причинам, при этом украинская компания не могла предоставить свои контраргументы.

Поторопились с премией

Он добавил, что "Нафтогаз" планирует подать в суд допобращение и надеется на пересмотр решения.

Последние новости по судебному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" говорят о том, что украинская госкомпания преждевременно заявила о выплате премий топ-менеджерам за победу над российским газовым холдингом, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Это решение означает, что "Нафтогаз" рано стал выплачивать премии топ-менеджерам. И, конечно, усиливает позиции "Газпрома" по защите его интересов в других странах, где "Нафтогаз" предпринимал преждевременные шаги по обременению активов", — сказал РИА Новости Гривач.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik отметил, что следует дождаться окончательного вердикта суда, после чего, в случае положительного решения, можно будет заново обратиться в Стокгольмский арбитраж для рассмотрения дела по существу.

По его словам, нынешняя неопределенная ситуация сохранится еще довольно долго, поскольку новое рассмотрение исков может затянуться на годы.

Заморозка активов в Британии

В середине июня "Нафтогаз Украины" заявил, что Коммерческий суд Лондона по его ходатайству дал разрешение заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании.

В "Газпроме" отметили, что арест активов в Великобритании противоречит вердикту суда Швеции о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. Российская газовая компания пообещала защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Sputnik выразил сомнение в обоснованности решения суда Лондона. При этом он призвал не торопиться верить "Нафтогазу" на слово, что это решение было принято.

Решение Стокгольмского арбитража

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш напомнила, что апелляционный суд приостановил исполнение решения арбитражного суда после того, как "Газпром" заявил о грубом нарушении при рассмотрении дела. Тогда у "Газпрома" возникло ощущение, что один из арбитров не участвовал в рассмотрении, а само спорное решение было написано не арбитрами, а иным лицом. Это было подтверждено лингвистической экспертизой. Адвокат отметила, что если нарушение будет доказано, то вердикт суда отменят.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит голубого топлива, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" обжаловал вердикт в марте, в июне суд постановил приостановить процедуру принудительного взыскания средств с российской компании.