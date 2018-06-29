МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" продолжит добиваться взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома", заявил в четверг главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, комментируя решение шведского суда о приостановке исполнения решения арбитража по спору между компаниями.
Позиция "Газпрома"
Ранее пресс-служба "Газпрома" сообщила, что суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом" касательно контракта на транзит газа через Украину. Это усиливает позиции "Газпрома" при обжаловании его исполнения, подчеркнули в концерне.
В корпорации уточнили, что доводы "Нафтогаза" в пользу отмены вердикта суд счел несостоятельными.
Позиция "Нафтогаза"
Как утверждает Витренко, текущее решение не является обязательным для исполнения судами других юрисдикций, поэтому "Нафтогаз" будет пытаться добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража.
В компании также заявили, что сообщение "Газпрома" по заморозке решения Стокгольмского арбитража якобы не соответствует действительности.
По его словам, суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по иным причинам, при этом украинская компания не могла предоставить свои контраргументы.
Поторопились с премией
Последние новости по судебному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" говорят о том, что украинская госкомпания преждевременно заявила о выплате премий топ-менеджерам за победу над российским газовым холдингом, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Это решение означает, что "Нафтогаз" рано стал выплачивать премии топ-менеджерам. И, конечно, усиливает позиции "Газпрома" по защите его интересов в других странах, где "Нафтогаз" предпринимал преждевременные шаги по обременению активов", — сказал РИА Новости Гривач.Sputnik отметил, что следует дождаться окончательного вердикта суда, после чего, в случае положительного решения, можно будет заново обратиться в Стокгольмский арбитраж для рассмотрения дела по существу.
По его словам, нынешняя неопределенная ситуация сохранится еще довольно долго, поскольку новое рассмотрение исков может затянуться на годы.
Заморозка активов в Британии
В середине июня "Нафтогаз Украины" заявил, что Коммерческий суд Лондона по его ходатайству дал разрешение заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании.
В "Газпроме" отметили, что арест активов в Великобритании противоречит вердикту суда Швеции о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. Российская газовая компания пообещала защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.
Независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Sputnik выразил сомнение в обоснованности решения суда Лондона. При этом он призвал не торопиться верить "Нафтогазу" на слово, что это решение было принято.
Решение Стокгольмского арбитража
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит голубого топлива, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
"Газпром" обжаловал вердикт в марте, в июне суд постановил приостановить процедуру принудительного взыскания средств с российской компании.