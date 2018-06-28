Эксперт: шведский суд счел доводы "Газпрома" достаточно вескими

Суд в Швеции оставил в силе решение о приостановке исполнения вердикта Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза". Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации.

Суд в Швеции оставил в силе решение о приостановке исполнения вердикта Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на транзит газа через Украину, говорится в сообщении российской компании.

В корпорации уточнили, что доводы "Нафтогаза" в пользу отмены вердикта суд счел несостоятельными.

"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах. "Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", – отмечается в сообщении.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов.

"Газпром" обжаловал вердикт в марте, в июне суд постановил приостановить процедуру принудительного взыскания средств с российской компании.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik разъяснил особенности нынешней ситуации.

"Приостановка исполнения решения Стокгольмского арбитража – это не решение в пользу одной из сторон, это пока "заморозка" окончательного решения. Поэтому чего мы должны дождаться: либо полной отмены решения Стокгольма и признания его недействительным, после чего – и скорее всего, так и будет – можно будет заново обратиться в Стокгольм для рассмотрения дела по существу, либо негативный сценарий: после изучения дополнительных обстоятельств прежнее решение все же останется в силе", – сказал Сергей Пикин.

По его словам, нынешняя неопределенная ситуация сохранится еще довольно долго.

"Если решение отменят, и иски будут поданы заново, то их рассмотрение может продлиться годы. В случае же подтверждения прежнего решения, все завершится через какие-то месяцы, в ближайшие полгода. Но раз уж судебные инстанции приняли решение притормозить исполнение вердикта, очевидно, доводы "Газпрома" были сочтены достаточно вескими", – заключил Сергей Пикин.

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