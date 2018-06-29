БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Лидеры Евросюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода, сообщил журналистам в пятницу источник в структурах ЕС.
"Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев", — сказал источник.
ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. В марте 2015 года лидеры стран Евросоюза привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет ЕС продлил санкции до 31 июля 2018 года.
При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер. В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил в среду, что антироссийские санкции не должны продлеваться автоматически.
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.