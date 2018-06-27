РИМ, 27 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Продление европейских санкций в отношении России не должно происходить автоматически, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"На саммите 28 и 29 июня в Брюсселе будут обсуждаться отраслевые санкции в отношении России. <…> Необходима осторожность, санкции являются средством, а не целью", — уточнил он, выступая в нижней палате итальянского парламента.
Конте добавил, что Рим продолжит поддерживать россиян и итальянцев, у которых бизнес в России.
Ранее политик заявлял о намерении работать над снятием санкций в отношении Москвы. По его словам, Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и неправильно абстрагироваться от диалога с ней.
Новое правительство Италии закрепило необходимость отмены антироссийских санкций в "контракте", который "Движение пяти звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием кабмина. В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)".
Введение санкций
64.8%Да
30.2%Их снимут, но не очень скоро
5.0%Санкции скоро снимут
Москва неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Однако Евросоюз и США все же ввели антироссийские меры, а Москва — ответные ограничения.
При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер.