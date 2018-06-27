В Италии призвали не делать продление санкций против России автоматическим

РИМ, 27 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Продление европейских санкций в отношении России не должно происходить автоматически, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"На саммите 28 и 29 июня в Брюсселе будут обсуждаться отраслевые санкции в отношении России. <…> Необходима осторожность, санкции являются средством, а не целью", — уточнил он, выступая в нижней палате итальянского парламента.

Конте добавил, что Рим продолжит поддерживать россиян и итальянцев, у которых бизнес в России.

Ранее политик заявлял о намерении работать над снятием санкций в отношении Москвы. По его словам, Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и неправильно абстрагироваться от диалога с ней.

Также Конте вслед за Дональдом Трампом выражал желание вновь видеть Россию за столом переговоров в рамках G8.

Новое правительство Италии закрепило необходимость отмены антироссийских санкций в "контракте", который "Движение пяти звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием кабмина. В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)".

Введение санкций

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.

Москва неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Однако Евросоюз и США все же ввели антироссийские меры, а Москва — ответные ограничения.

При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер.