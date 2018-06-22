В Минсельхозе спрогнозировали урожай зерна в 2018 году

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Урожай зерна в России в 2018 году ожидается в пределах 100 миллионов тонн, что связано с засухой на юге страны и сдвигом сроков сева на Урале и в Сибири, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на селекторном совещании по вопросу подготовки к уборке урожая.

"В связи с засухой в южных регионах России и сдвигом сроков сева в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов общий объем урожая зерна на сегодняшний день можно пока предварительно спрогнозировать в пределах 100 миллионов тонн", — сказал Патрушев.

При этом, отметил министр, опережающими темпами идет заготовка кормов в Южном, Северокавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах.

Россия в 2017 году получила рекордный урожай за всю свою историю — он составил 135,4 миллиона тонн. Валовый сбор пшеницы составил 85,9 миллиона тонн. Урожай зерна в 2016 году — 120,7 миллиона тонн.