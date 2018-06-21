Суд отклонил кассацию "дочки" Siemens по второму делу о "крымских турбинах"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу российской "дочки" немецкого концерна Siemens на отказ ей в иске к структурам "Ростеха" об истребовании у них турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец — производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") — в четверг просил кассационную инстанцию отменить вынесенное 10 января решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля. Обе инстанции полностью отклонили иск СТГТ. По мнению истца, данное решение принято необоснованно.

В этом иске СТГТ просил суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО "ВО "Технопромэкспорт" от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО "ВО "Технопромэкспорт".