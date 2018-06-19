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Экономика

Лекарства не включат в список товаров США под пошлинами

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Реакция на пошлины США (86)
20:4619.06.2018
05358
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в МосквеЗдание Минэкономразвития в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия введет ответные импортные пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и некоторых других товаров, но лекарств среди них не будет. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Прохожие возле магазина американских товаров в Пекине, КНР. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan
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В первую очередь пошлины введут на товары, которые импортируют из США в больших объемах.

Министр отметил, что пошлины не должны повредить российским гражданам. Кроме того, по мнению Орешкина, они не окажут негативного влияния на инвестиционные процессы.

Какие товары обложат пошлинами

В министерстве рассказали об основных товарах, импортируемых из США. Среди них транспортные средства и оборудование, продукция химической промышленности, а также продовольственные и сельскохозяйственные товары.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
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На статью "машины, оборудование, транспортные средства" приходится 68,9% импорта, продукция химической промышленности и каучук занимают 18,7%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 4,8%, металлы и изделия из них занимают порядка 3,8%, на импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий приходится около 0,9%.

По итогам прошлого года в Россию из США импортировали летательные и космические аппараты уборбитальные и космические ракеты-носители на 3,463 миллиарда долларов, транспортные средства для перевозки людей на 0,837 миллиарда долларов, а также запчасти к моторному транспорту на 0,365 миллиарда долларов.

Подспорье для экономики

На решение Минэкономразвития ввести дополнительные пошлины на американские товары отреагировали в Госдуме.

Доллар на лице человека у Белого дома. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
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Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев отметил, что российские меры стали ответом на действия американских властей.

Депутат также отметил, что ограничение на взвоз товаров из-за рубежа будет стимулировать импортозамещение.

"Был даже законопроект о выходе из ВТО для того, чтобы развязать России руки в вопросе введения пошлин. Если правительство введет ограничения, то это будет неплохим подспорьем для нашей экономики", — резюмировал Арефьев.

Высокие цены на товары из США

Инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский считает, что американские товары на нашем рынке не выдерживают конкуренции, и в первую очередь из-за высоких цен.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и лидеры G7 обсуждают совместное заявление. 9 июня 2018
© REUTERS / Prime Minister's Office/Adam Scotti
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"Те товары, которые к нам завозятся, и так запредельно дороги. Посмотрите, американский автопром, например, практически исчез с улиц Москвы, хотя раньше были популярны некоторые американские автомобили", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом аналитик отметил, что в России есть только один очень узкий, но чувствительный сегмент, связанный с американскими товарами — фармацевтика.

По его мнению, необходимо понять, есть ли российские аналоги американским лекарствам, и сколько они стоят. В остальном эксперт не переживает за последствия ответных мер.

"Дополнительные импортные пошлины на американские товары — это больше демонстративный шаг. Но пусть он будет", — заключил Рожанковский.

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