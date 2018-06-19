Аналитик: американские товары на нашем рынке – под "автосанкциями"

Россия введет дополнительные импортные пошлины на американские товары, их перечень Минэкономразвития сформирует в течение нескольких дней. В эфире радио Sputnik инвестиционный аналитик Владимир Рожанковский прокомментировал ситуацию.

Россия введет ограничительные меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — заявил он.

Министр уточнил, что меры коснутся только продукции, которая имеет аналоги в России, и начнут применяться в ближайшее время. Это не окажет негативного влияния на макроэкономические показатели, добавил он.

Перечень товаров из США, на которые будут введены ответные импортные пошлины, Минэкономразвития РФ сформирует в течение нескольких дней, сообщила пресс-служба министерства.

"Окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время — потребуется еще несколько дней", — уточнили в пресс-службе.

Россия в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин на товары США на 537,6 млн долларов в год в ответ на пошлины на сталь и алюминий.

В эфире радио Sputnik инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский высказал мнение, что американские товары на нашем рынке имеют очень низкую конкурентоспособность, и в первую очередь из-за высоких цен.

"Те товары, которые к нам завозятся, и так запредельно дороги. Посмотрите, американский автопром, например, практически исчез с улиц Москвы, хотя раньше были популярны некоторые американские автомобили. То есть здесь получаются "автосанкции" для американских товаров – они уже получили естественные ограничения по причине своей дороговизны, они проигрывают конкурентную борьбу на территории России. У нас есть только один очень узкий, но чувствительный сегмент, связанный с американскими товарами. Это фармацевтика. Есть специфические лекарства для лечения хронических, онкологических заболеваний, которые выпускают американские фармацевтические гиганты. Здесь очень важно понять, есть ли у нас аналоги, и сколько они стоят. А насчет всего остального я не переживаю. Дополнительные импортные пошлины на американские товары – это больше демонстративный шаг. Но пусть он будет", — сказал Владимир Рожанковский.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — 10 процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования. Пекин уже ответил на действия Вашингтона, установив пошлины на некоторые американские товары.



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