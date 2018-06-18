Порошенко решил создать в ЕС группу для остановки "Северного потока — 2"

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Киев хочет создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство "Северного потока — 2", заявил Петр Порошенко в своем блоге на платформе Medium.

Он назвал "Северный поток — 2" "абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины", и добавил, что его реализация заберет из бюджета Украины почти три миллиарда долларов.

Порошенко добавил, что партнеры из США тоже "настроены решительно". При этом он не стал раскрывать все инструменты воздействия, но выразил надежду, что остановить реализацию проекта все-таки удастся.

Протесты Киева

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит истекает в конце 2019 года.

Поэтому Украина выступает категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

В свою очередь, депутат Павел Завальный отметил, что Киев боится потерять "рычаг для влияния, для шантажа Европы нарушением транзита".

Депутат также добавил, что действия России и Евросоюза логичны и направлены на диверсификацию экспортных каналов.

По его словам, на протяжении 25 лет работал только один маршрут поставок газа в Европу — через Украину. Его использование осложнялось долгами Киева по импорту голубого топлива.

Российские политологи едины во мнении, что попытки Украины помешать строительству газопровода безуспешны: Россия построит "Северный поток — 2".

Так, политолог Александр Асафов отметил, что украинская ГТС находится в плачевном состоянии и не может соответствовать интересным и выгодным для Москвы проектам.

"На Украине, конечно, надеются на сохранение выгодных для себя условий: чтобы и не вкладываться в ремонт, и продолжать получать деньги за транзит", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, ситуация изменится с открытием "Северного потока — 2".

"Поэтому она собственные проблемы пытается переадресовать в Европу, говоря об угрозе европейской энергетической безопасности", — сказал эксперт.

Он напомнил, что в Европе действует Третий энергопакет, который защищает от различных видов монополии по поставкам газа.

"Но Украина выдает свои проблемы за общеевропейские, и это обычная практика для киевских политиков и чиновников", — заключил Асафов.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев также выразил мнение, что Киев пытается переложить ответственность за свои потери на Европу.

По его мнению, причина таких заявлений — в потере для бюджета Украины трех миллиардов долларов.

"Именно столько она получала за транзит российского газа, когда он шел в объеме 110-115 миллиардов кубометров в год. После 2019 года "Газпром" будет прокачивать в лучшем случае 10-15 миллиардов, чтобы был запасной вариант на случай аварии", — заявил он в эфире радио Sputnik

По словам Суздальцева, это катастрофа для украинского бюджета.

"Поэтому — претензии в отношении Запада, мол, он поставил Украину в такие условия и предлагает договариваться с "агрессором", каковым нас там объявили", — заключил политолог.

Ранее в эфире радио Sputnik он заявлял, что стратегия украинского руководства в отношении России "проваливается".

"Постоянное противостояние, конечно, раздражает Евросоюз — там рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество с Россией. И это приводит в ужас украинское руководство", — отметил Суздальцев.

По его мнению, в ситуации с "Северным потоком-2" Киеву кажется, что Запад его предает.

"И в Киеве по этому поводу настоящая истерика. Но если страна выбирает конфронтацию, существование в формате "или Украина, или Россия", то, естественно, кто захочет это поддерживать?", — заключил политолог.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Разрешение на строительство газопровода уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG также предстоит получить согласие от Дании.

Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.