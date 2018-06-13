"Надменные заявления". Политолог о позиции Киева по "Северному потоку-2"

В Киеве увидели в "Северном потоке-2" угрозу для Европы. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на Украине хотели бы переложить ответственность за свои потери на европейцев.

Участие Германии в проекте "Северный поток-2" негативно повлияет на Украину и всю Западную Европу, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Такое мнение он озвучил в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что, несмотря на то, что на Западе постоянно говорят о поддержке Киева, Германия все же строит "Северный поток-2", осознавая "негативные последствия".

По мнению украинского политика, европейцы не понимают, что их цивилизации грозит опасность в случае отказа от своих принципов, таких как права человека и уважение международно признанных границ.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте "Северный поток-2".

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев высказал мнение, что Киев пытается переложить ответственность за свои потери на Европу.

"Объективные причины таких заявлений – в потере для бюджета Украины трех миллиардов долларов. Именно столько она получала за транзит российского газа, когда он шел в объеме 110-115 млрд кубометров в год. После 2019 года "Газпром" будет прокачивать в лучшем случае 10-15 млрд, чтобы был запасной вариант на случай аварии. То есть, фактически это катастрофа для украинского бюджета. Поэтому – претензии в отношении Запада, мол, он поставил Украину в такие условия и предлагает договариваться с "агрессором", каковым нас там объявили. Второй подход – субъективный. В реальности политический класс Украины воспринимает собственную страну как что-то совершенно невообразимое, как центр Вселенной – якобы все вращается вокруг украинского кризиса. Эти заявления очень надменные, они отражают менталитет современного украинского политического класса", – сказал Андрей Суздальцев.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита голубого топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока-2". Их лидеры уверены, что это политический проект. Кроме того, против него выступают США, так как у них есть амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного газа.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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