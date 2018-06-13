"Надменные заявления". Политолог о позиции Киева по "Северному потоку-2"

Участие Германии в проекте "Северный поток-2" негативно повлияет на Украину и всю Западную Европу, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Такое мнение он озвучил в эфире телеканала ICTV.
Он отметил, что, несмотря на то, что на Западе постоянно говорят о поддержке Киева, Германия все же строит "Северный поток-2", осознавая "негативные последствия".
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте "Северный поток-2".
В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев высказал мнение, что Киев пытается переложить ответственность за свои потери на Европу.
"Объективные причины таких заявлений – в потере для бюджета Украины трех миллиардов долларов. Именно столько она получала за транзит российского газа, когда он шел в объеме 110-115 млрд кубометров в год. После 2019 года "Газпром" будет прокачивать в лучшем случае 10-15 млрд, чтобы был запасной вариант на случай аварии. То есть, фактически это катастрофа для украинского бюджета. Поэтому – претензии в отношении Запада, мол, он поставил Украину в такие условия и предлагает договариваться с "агрессором", каковым нас там объявили. Второй подход – субъективный. В реальности политический класс Украины воспринимает собственную страну как что-то совершенно невообразимое, как центр Вселенной – якобы все вращается вокруг украинского кризиса. Эти заявления очень надменные, они отражают менталитет современного украинского политического класса", – сказал Андрей Суздальцев.
Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".
Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
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