Политолог: позиция Запада по "Северному потоку-2" вызывает у Киева истерику

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Запад демонстрирует политику двойных стандартов в своем отношении к газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает lb.ua.
В этом контексте, по его словам, газопровод "Северный поток-2" – яркий пример двойных стандартов внутри Европы.
"С одной стороны, формально говорят о продлении санкций, а с другой – помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечеркивают все наработки, которые осуществлены в последние четыре года", – заявил Турчинов.
В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев высказал мнение, что стратегия украинского руководства в отношении России "проваливается".
"Вся стратегия, как называют в Киеве, "победы над Россией" построена на давлении на РФ со стороны международного сообщества. Именно Украина зачастую выступает инициатором различного рода санкций, кампаний против России, мгновенно подхватывая любую инсинуацию. То есть у них есть такая теория, что массированное давление Запада на Россию обеспечит победу Киеву. Но четыре года такой кампании, причем очень яростной, продемонстрировали, что ситуация не меняется, а даже ухудшается для Киева. Например, правительство Италии поставило под вопрос санкции против России и обратило внимание на статус Крыма. Постоянное противостояние, конечно, раздражает Евросоюз – там рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество с Россией. И это приводит в ужас украинское руководство – вся стратегия Украины проваливается", – сказал Андрей Суздальцев.
По его мнению, в ситуации с "Северным потоком-2" Киеву кажется, что Запад его предает.
"Они считают, Запад бросает их, наносит удар в спину. И в Киеве по этому поводу настоящая истерика. Но если страна выбирает конфронтацию, существование в формате "или Украина, или Россия", то, естественно, кто захочет это поддерживать? Эта непродуманная, провальная стратегия становится причиной того, что потихоньку от украинской тематики отворачиваются, казалось бы, верные западные союзники", – отметил политолог.
Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров голубого топлива в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В мае президент РФ Владимир Путин сообщил, что запуск "Северного потока-2" не предполагает прекращения транзита через Украину в ЕС и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.
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