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Политолог: позиция Запада по "Северному потоку-2" вызывает у Киева истерику

12:4808.06.2018
(обновлено: 12:50 08.06.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, ГерманияТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов обвинил Запад в двойных стандартах из-за "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что стратегия украинского руководства в отношении России "проваливается".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Запад демонстрирует политику двойных стандартов в своем отношении к газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает lb.ua

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Аналитик: в реализации "Северного потока-2" появилась определенность
"Все больше и больше (западных – ред.) политиков говорят, что их страны устали от санкций, и предлагают их отменять, сокращать. То есть Украина не устала от крови и боли, которую испытывает каждый, а наши партнеры устали от санкций, которые фактически выступают защитой для той же Европы ", – сказал Турчинов.

В этом контексте, по его словам, газопровод "Северный поток-2" – яркий пример двойных стандартов внутри Европы.

"С одной стороны, формально говорят о продлении санкций, а с другой – помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечеркивают все наработки, которые осуществлены в последние четыре года", – заявил Турчинов.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев высказал мнение, что стратегия украинского руководства в отношении России "проваливается".         

"Вся стратегия, как называют в Киеве, "победы над Россией" построена на давлении на РФ со стороны международного сообщества. Именно Украина зачастую выступает инициатором различного рода санкций, кампаний против России, мгновенно подхватывая любую инсинуацию. То есть у них есть такая теория, что массированное давление Запада на Россию обеспечит победу Киеву. Но четыре года такой кампании, причем очень яростной, продемонстрировали, что ситуация не меняется, а даже ухудшается для Киева. Например, правительство Италии поставило под вопрос санкции против России и обратило внимание на статус Крыма. Постоянное противостояние, конечно, раздражает Евросоюз – там рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество с Россией. И это приводит в ужас украинское руководство – вся стратегия Украины проваливается", – сказал Андрей Суздальцев. 

По его мнению, в ситуации с "Северным потоком-2" Киеву кажется, что  Запад его предает.

"Они считают, Запад бросает их, наносит удар в спину. И в Киеве по этому поводу настоящая истерика. Но если страна выбирает конфронтацию, существование в формате "или Украина, или Россия", то, естественно, кто захочет это поддерживать? Эта непродуманная, провальная стратегия становится причиной того, что потихоньку от украинской тематики отворачиваются, казалось бы, верные западные союзники", – отметил политолог.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров голубого топлива в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible
Мнение: по поводу "Северного потока-2" Украине надо пенять на себя
Против проекта выступают некоторые страны – в первую очередь Украина, которая не хочет потерять доходы от транзита российского газа, и США, вынашивающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода и относиться к проекту исключительно как к экономическому.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В мае президент РФ Владимир Путин сообщил, что запуск "Северного потока-2" не предполагает прекращения транзита через Украину в ЕС и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

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