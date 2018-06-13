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Экономика

В обход России: в Турции запустили газопровод TANAP

05:3913.06.2018
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© REUTERS / Presidential Palace / Kayhan OzerПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на торжественной церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в городе Эскишехир. 12 июня 2018Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на торжественной церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в городе Эскишехир. 12 июня 2018
© REUTERS / Presidential Palace / Kayhan Ozer

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Турции во вторник был торжественно открыт Трансанатолийский газопровод (TANAP), предназначенный для транспортировки газа из Азербайджана в Европу.

Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море. Архивное фото
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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США поддержали "Южный газовый коридор", заявил президент Азербайджана

В торжественной церемонии запуска газопровода в турецком Эскишехире участвовалилидеры Турции Реджеп Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Украины Петр Порошенко, Сербии Александр Вучич, премьер Болгарии и представители ряда компаний.

В своем обращении к участникам церемонии Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул, что странам удалось закончить строительство магистрали раньше срока.

Турецкий лидер также пообещал, что первые поставки газа в ЕС начнутся в июне 2019 года.

Желания Порошенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Азербайджана заявил о скором старте добычи газа на "Шах Дениз-2"
Киев хочет получать природный газ по новому турецкому газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию, заявил во вторник президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа", — сказал Порошено.

Он отметил, что Киев благодарен за альтернативные возможности поставок газа из Турции и Азербайджана.

Украинский лидер также подчеркнул, что Киев "полностью поддерживает" этот проект, так как, по его мнению, открывшийся трубопровод "будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе".

"TANAP — это энергетическая безопасность, в том числе и Европы", — написал Порошенко в Twitter.

Газопровод в обход России

Трубы для строительства Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : TurkStream
В Анкаре не считают, что "Турецкий поток" направлен против Украины
TANAP является альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу — трубопроводу "Турецкий поток". Трансанатолийский трубопровод — часть Южного газового коридора. Газопровод протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP (Трансанатолийский трубопровод) и TAP (Трансадриатический трубопровод). В качестве ресурсной базы на начальном этапе рассматривается месторождение "Шах-Дениз" на шельфе Каспийского моря с запасами 1,2 триллиона кубометров газа. В конце прошлого года стоимость ЮГК оценивалась в 41,5 миллиарда долларов.

Официальное открытие Южного газового коридора прошло в Баку в конце мая. На мероприятии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, представители Великобритании, США и западных нефтегазовых компаний.

В рамках церемонии Алиев запустил прокачку газа, который пойдет в Турцию для трубопровода TANAP.

Стратегический проект

Трубы для строительства Турецкого потока. Архив
© Фото : TurkStream
Газопровод "Турецкий поток"
Создаваемый маршрут транспортировки газа из Азербайджана в ЕС — "Южный газовый коридор" — является стратегически важным для энергетической безопасности Евросоюза, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович. Кроме того, вице-президент ЕК отметил, что долгосрочная цель в Евросоюзе — это создание всеевропейского энергетического рынка, основанного на свободной торговле, конкуренции, различных источниках энергии и маршрутах доставки.

"Турецкий поток"

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Могерини заявила о поддержке ЕС проекта "Южный газовый коридор"
В настоящее время российский концерн "Газпром" реализует проект газопровода в Турцию "Турецкий поток", который предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 году; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.

В декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции Евросоюза Россия объявила об отказе от "Южного потока". Газопровод должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. ЕС выступал против строительства газопровода, так как, согласно третьему энергопакету, одной и той же компании запрещено совмещать производство и транспортировку газа. РФ в свою очередь обращала внимание, что по газопроводу были заключены межправсоглашения, чей статус выше энергопакета, и кроме того, они были заключены до его принятия.

В начале июня 2017 года гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила, что компания продолжает рассматривать все варианты продолжения "Турецкого потока" для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу.

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