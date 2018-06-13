В обход России: в Турции запустили газопровод TANAP

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Турции во вторник был торжественно открыт Трансанатолийский газопровод (TANAP), предназначенный для транспортировки газа из Азербайджана в Европу.
В торжественной церемонии запуска газопровода в турецком Эскишехире участвовалилидеры Турции Реджеп Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Украины Петр Порошенко, Сербии Александр Вучич, премьер Болгарии и представители ряда компаний.
В своем обращении к участникам церемонии Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул, что странам удалось закончить строительство магистрали раньше срока.
Турецкий лидер также пообещал, что первые поставки газа в ЕС начнутся в июне 2019 года.
Желания Порошенко
"Мы будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа", — сказал Порошено.
Он отметил, что Киев благодарен за альтернативные возможности поставок газа из Турции и Азербайджана.
Украинский лидер также подчеркнул, что Киев "полностью поддерживает" этот проект, так как, по его мнению, открывшийся трубопровод "будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе".
"TANAP — это энергетическая безопасность, в том числе и Европы", — написал Порошенко в Twitter.
Газопровод в обход России
Официальное открытие Южного газового коридора прошло в Баку в конце мая. На мероприятии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, представители Великобритании, США и западных нефтегазовых компаний.
В рамках церемонии Алиев запустил прокачку газа, который пойдет в Турцию для трубопровода TANAP.
Стратегический проект
"Турецкий поток"
В декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции Евросоюза Россия объявила об отказе от "Южного потока". Газопровод должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. ЕС выступал против строительства газопровода, так как, согласно третьему энергопакету, одной и той же компании запрещено совмещать производство и транспортировку газа. РФ в свою очередь обращала внимание, что по газопроводу были заключены межправсоглашения, чей статус выше энергопакета, и кроме того, они были заключены до его принятия.
В начале июня 2017 года гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила, что компания продолжает рассматривать все варианты продолжения "Турецкого потока" для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу.