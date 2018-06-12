ОПЕК может решить увеличить добычу нефти, считают эксперты

ЛОНДОН, 12 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Страны ОПЕК на заседании в июне могут принять решение о постепенном увеличении добычи нефти, примерно на 300-400 тысяч баррелей в день, считают эксперты аналитической компании Oxford Economics (OE).

По мнению аналитиков, страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива будут предлагать постепенное наращивание объёма производства нефти примерно на 300-400 тысяч баррелей в день, а ОПЕК может поддержать такое предложение.

"Согласие ОПЕК и других нефтедобывающих стран (ОПЕК+) на увеличение объема производства означало бы корректировку существующих ограничений, но не окончание их. Мы считаем, что страны ОПЕК+ будут и далее координировать объемы производства, когда текущие ограничения истекут", — говорится в отчете экспертов.

OE сохранила свой прогноз по цене на нефть на конец 2018 года — 87 долларов за баррель.

По данным СМИ, правительство США попросило Саудовскую Аравию и некоторые другие страны ОПЕК об увеличении добычи нефти на 1 миллион баррелей в день.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 июня в Вене. За ним последует заседание стран ОПЕК 22 июня и встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ 23 июня, на которой квоты по сокращению добычи могут быть пересмотрены.