Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 5,8%

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае снизился на 5,8%, в мае — на 0,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в мае снизился на 2,9% по сравнению с апрелем, к евро — на 0,8%.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в мае снизился на 0,2% по отношению к апрелю.

Средний номинальный курс доллара к рублю в мае составил 62,21 рубля, евро — 73,74 рубля.

Подробнее о том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>