Путин обсудил с президентом Таджикистана торговое сотрудничество

ЦИНДАО (Китай), 9 июн — РИА Новости. Торговое сотрудничество России и Таджикистана активно развивается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В первом квартале этого года товарооборот прибавил свыше 18%. Так что работа идет достаточно активная", — сказал Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в рамках саммита ШОС.

По словам Путина, почти два миллиарда долларов проинвестировали в экономику Таджикистана российские компании. "Мы осуществляем и модернизацию Вооруженных сил, подготовку военных кадров. 500 ваших военнослужащих проходят сейчас обучение в вузах министерства обороны РФ", — добавил глава государства.

Рахмон заметил, что после переизбрания Путина это их первая встреча. "Рад новой встрече с вами", — сказал он, заметив, что хотел бы обсудить с президентом РФ отдельные аспекты стратегического партнерства двух стран.