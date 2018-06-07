РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Минфин внесет законопроект о повышении экспортных пошлин на топливо‍

23:1307.06.2018
(обновлено: 23:15 07.06.2018)
314860
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДорожный знак Автозаправочная станцияДорожный знак Автозаправочная станция
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министерство финансов предложит позволить правительству повышать экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо и керосин до 90 процентов от пошлин на нефть. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Замороженный бензин. Когда перестанут расти цены на топливо

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение кабинета министров уже 8 июня. Подобные меры необходимы для "оперативного реагирования на изменение цен", подчеркнул Сазанов.

"Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90%", — сказал он. По словам представителя Минфина, правительство сможет применять этот механизм, если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке цен в опте на уровне, необходимом для заморозки цены в рознице на текущем уровне.

Как отреагировал Путин

В ходе "прямой линии" главе государства задавали много вопросов  о резком росте цен на бензин. Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на правительство, которое неудачно действовало на топливном рынке.

Сколько вы тратите в месяц на бензин?
Результаты

  • 18.4%

    Более десяти тысяч рублей

  • 32.0%

    От пяти до десяти тысяч

  • 32.3%

    До пяти тысяч

  • 17.3%

    Не пользуюсь автомобилем
Все опросы
Голосовать
"Все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Цены на рынке поднялись", — пояснил президент.

Он дал возможность высказаться министру энергетики Александру Новаку и вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Министы сообщили президенту, что для стабилизации внутренних цен правительство предлагает повысить экспортные пошлины. Соответствующий проект вскоре внесут в Госдуму.

Путин, в свою очередь, пообещал, что поддержит инициативу. Глава государства выразил надежду, что нефтяники продолжат вести себя конструктивно и идти на такие меры не придется.

Парламент поддержит

Сенаторы выразили готовность поддержать закон о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты, рассказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин.

"Совфед готов незамедлительно поддержать закон о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты, как только он поступит из Госдумы", — подчеркнул парламентарий.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Аналитик объяснил рост цен на бензин в России
Он добавил, что сенаторы "ругались" из-за налогового маневра с понижением экспортных пошлин и повышением налогов внутренних на добычу полезных ископаемых.

"Мы тогда говорили, что это абсурд. Ругались-ругались, но нас убедили — давайте попробуем, там посмотрим. Вот, посмотрели, цена взлетела", — отметил Бушмин.

Он пояснил, что при высоких экспортных пошлинах стоимость топлива внутри страны отличается от мировой, а при низких — равна ей. "Нам зачем, чтобы наша внутренняя цена была равна мировой? Надо повышать экспортные пошлины, это очевидно", — заключил сенатор.

Что происходит с ценами на бензин

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Рост цен на бензин: кто виноват и что делать
Бензин на российском рынке дорожает в течение последних месяцев. Психологическую отметку в 40 рублей за литр средняя розничная цена топлива преодолела еще в апреле, а в мае она уже перешагнула показатели в 41 и 42 рубля.

По последним данным Росстата, средняя розничная цена бензина за неделю с 28 мая по 3 июня замедлила рост с 1,9 процента до 1,4 процента, но все же превысила отметку в 43 рубля и 4 июня достигла 43,43 рубля за литр.

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018
Комментировать
Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
borisko.borisov
Не должны частные компании экспортировать природные ресурсы.
Эта обязанность должна быть в руках государства.Включая регулирование объёмов и цен внешнего и внутреннего рынка.
23:47
07.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Алексей .
а снизить налоговую нагрузку в цене на топливо для внутреннего рынка не? не смогли? или 60-65% в цене на бензин это нормальное количество налогов и надо морозить цены, а не аппетиты власть имущих?
23:35
07.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена