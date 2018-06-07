Минфин внесет законопроект о повышении экспортных пошлин на топливо‍

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министерство финансов предложит позволить правительству повышать экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо и керосин до 90 процентов от пошлин на нефть. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение кабинета министров уже 8 июня. Подобные меры необходимы для "оперативного реагирования на изменение цен", подчеркнул Сазанов.

"Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90%", — сказал он. По словам представителя Минфина, правительство сможет применять этот механизм, если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке цен в опте на уровне, необходимом для заморозки цены в рознице на текущем уровне.

Как отреагировал Путин

В ходе "прямой линии" главе государства задавали много вопросов о резком росте цен на бензин. Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на правительство, которое неудачно действовало на топливном рынке.

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"Все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Цены на рынке поднялись", — пояснил президент.

Он дал возможность высказаться министру энергетики Александру Новаку и вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Министы сообщили президенту, что для стабилизации внутренних цен правительство предлагает повысить экспортные пошлины. Соответствующий проект вскоре внесут в Госдуму.

Путин, в свою очередь, пообещал, что поддержит инициативу. Глава государства выразил надежду, что нефтяники продолжат вести себя конструктивно и идти на такие меры не придется.

Парламент поддержит

Сенаторы выразили готовность поддержать закон о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты, рассказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин.

"Совфед готов незамедлительно поддержать закон о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты, как только он поступит из Госдумы", — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что сенаторы "ругались" из-за налогового маневра с понижением экспортных пошлин и повышением налогов внутренних на добычу полезных ископаемых.

"Мы тогда говорили, что это абсурд. Ругались-ругались, но нас убедили — давайте попробуем, там посмотрим. Вот, посмотрели, цена взлетела", — отметил Бушмин.

Он пояснил, что при высоких экспортных пошлинах стоимость топлива внутри страны отличается от мировой, а при низких — равна ей. "Нам зачем, чтобы наша внутренняя цена была равна мировой? Надо повышать экспортные пошлины, это очевидно", — заключил сенатор.

Что происходит с ценами на бензин

Бензин на российском рынке дорожает в течение последних месяцев. Психологическую отметку в 40 рублей за литр средняя розничная цена топлива преодолела еще в апреле, а в мае она уже перешагнула показатели в 41 и 42 рубля.

По последним данным Росстата, средняя розничная цена бензина за неделю с 28 мая по 3 июня замедлила рост с 1,9 процента до 1,4 процента, но все же превысила отметку в 43 рубля и 4 июня достигла 43,43 рубля за литр.