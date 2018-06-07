Минфин внесет законопроект о повышении экспортных пошлин на топливо‍

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министерство финансов предложит позволить правительству повышать экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо и керосин до 90 процентов от пошлин на нефть. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.
Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение кабинета министров уже 8 июня. Подобные меры необходимы для "оперативного реагирования на изменение цен", подчеркнул Сазанов.
"Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90%", — сказал он. По словам представителя Минфина, правительство сможет применять этот механизм, если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке цен в опте на уровне, необходимом для заморозки цены в рознице на текущем уровне.
Как отреагировал Путин
В ходе "прямой линии" главе государства задавали много вопросов о резком росте цен на бензин. Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на правительство, которое неудачно действовало на топливном рынке.
18.4%Более десяти тысяч рублей
32.0%От пяти до десяти тысяч
32.3%До пяти тысяч
17.3%Не пользуюсь автомобилем
Он дал возможность высказаться министру энергетики Александру Новаку и вице-премьеру Дмитрию Козаку.
Министы сообщили президенту, что для стабилизации внутренних цен правительство предлагает повысить экспортные пошлины. Соответствующий проект вскоре внесут в Госдуму.
Путин, в свою очередь, пообещал, что поддержит инициативу. Глава государства выразил надежду, что нефтяники продолжат вести себя конструктивно и идти на такие меры не придется.
Парламент поддержит
Сенаторы выразили готовность поддержать закон о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты, рассказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин.
"Совфед готов незамедлительно поддержать закон о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты, как только он поступит из Госдумы", — подчеркнул парламентарий.
"Мы тогда говорили, что это абсурд. Ругались-ругались, но нас убедили — давайте попробуем, там посмотрим. Вот, посмотрели, цена взлетела", — отметил Бушмин.
Он пояснил, что при высоких экспортных пошлинах стоимость топлива внутри страны отличается от мировой, а при низких — равна ей. "Нам зачем, чтобы наша внутренняя цена была равна мировой? Надо повышать экспортные пошлины, это очевидно", — заключил сенатор.
Что происходит с ценами на бензин
По последним данным Росстата, средняя розничная цена бензина за неделю с 28 мая по 3 июня замедлила рост с 1,9 процента до 1,4 процента, но все же превысила отметку в 43 рубля и 4 июня достигла 43,43 рубля за литр.