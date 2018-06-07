ЦБ: ни один банк в России не соответствует требованиям по кибербезопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Ни один российский банк не соответствует в полной мере требованиям кибербезопасности, установленным ЦБ, рассказал и.о. директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
"Но это понятно: идеал достижим, но где-то в светлом будущем", — добавил он. Сычев отметил, что банки проходят достаточно серьезные проверки кибербезопасности, которые показывают, что "не все хорошо, есть замечания, но эти замечания не носят критического характера". В целом, по его словам, в российских банках "все сделано более-менее нормально".
"Две волны вирусов-шифровальщиков, которые пробежали по миру, вообще никак не затронули банковскую систему России — не в том плане, что они прошли мимо, а в том плане, что средства и системы защиты, которые сделаны а банках, вовремя эту заразу захватили и не дали ей развиваться", — отметил он.
Поэтому большой тревоги у регулятора найденные недоработки не вызывают.