ЦБ: ни один банк в России не соответствует требованиям по кибербезопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Ни один российский банк не соответствует в полной мере требованиям кибербезопасности, установленным ЦБ, рассказал и.о. директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

"Мы на сегодняшний день пока не видели ни одной кредитной организации, которая бы полностью всем нашим требованиям (по информационной безопасности — ред.) соответствовала", — сказал Сычев, выступая на сессии по кибербезопасности Международного финансового конгресса.

"Но это понятно: идеал достижим, но где-то в светлом будущем", — добавил он. Сычев отметил, что банки проходят достаточно серьезные проверки кибербезопасности, которые показывают, что "не все хорошо, есть замечания, но эти замечания не носят критического характера". В целом, по его словам, в российских банках "все сделано более-менее нормально".

"Две волны вирусов-шифровальщиков, которые пробежали по миру, вообще никак не затронули банковскую систему России — не в том плане, что они прошли мимо, а в том плане, что средства и системы защиты, которые сделаны а банках, вовремя эту заразу захватили и не дали ей развиваться", — отметил он.

Поэтому большой тревоги у регулятора найденные недоработки не вызывают.