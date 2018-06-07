ЦБ до конца года готов реализовать обмен данных о мошеннических счетах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Банк России до конца года будет готов реализовать обмен между банками информации о счетах, через которые выводятся ворованные средства, заявил и.о. директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

"Одна из проблем, которая всегда существовала, — обмен информации о тех счетах, через которые выводились ворованные деньги. Мы надеемся, что технически Центральный банк будет готов к реализации этой задачи к концу года, и у банков появится возможность осуществлять информационный обмен легально и загружать эти данные в информационную систему", — сообщил он в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе.

По данным ЦБ, объем несанкционированных операций по переводу денежных средств в российских банках по итогам 2017 года сократился на 15% и составил 2,53 миллиарда рублей. В целом, российские банки в прошлом году чаще выявляли кибератаки, и хакеры смогли украсть из банков лишь 16 копеек на одну тысячу рублей.

Сычев в прошлом году сообщал, что российские банки подвергаются кибератакам два-три раза в неделю, причем мошенникам интересны не только финансовые организации из топ-100, но более мелкие участники рынка. В феврале текущего года зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин рассказал, что хакеры в 2017 году провели 11 успешных атак на российские банки с помощью вируса Cobalt Strike, сумма хищений составила 1,156 миллиарда рублей.