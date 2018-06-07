"Газпром" обратился в суд Швейцарии из-за спора с "Нафтогазом"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Газпром" обратился в суд, потребовав обеспечить доступ к материалам дела о взыскании его активов в Швейцарии, чтобы обжаловать действия судебных приставов, об этом сообщили в российской компании.

"Газпром" также намерен обратиться с аналогичным запросом в один из судов Нидерландов, где, как утверждает "Нафтогаз", также начался процесс арест активов российского концерна из-за неисполнения решений Стокгольмского арбитража.

В то же время в "Газпроме" подчеркнули, что компанию до сих пор никто официально не уведомил о принудительном исполнении решений суда в Швейцарии.

Ранее в корпорации отказались выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов до тех пор, пока суд не вынесет решения по апелляции на решение Стокгольмского арбитража.

Вердикт арбитражного суда

Стокгольмский арбитраж вынес два вердикта по тяжбе "Газпрома" и "Нафтогаза" по поводу контрактов на поставку и транзит газа, обязав российский концерн выплатить украинской стороне около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку топлива.

"Газпром" заявил, что эти решения привели к дисбалансу в пользу Киева. В марте компания оспорила вердикт арбитража в суде Швеции, а также начала процедуру разрыва контрактов с "Нафтогазом".

На прошлой неделе украинский лидер Петр Порошенко заявил, что с "Газпрома" принудительно взыскали 2,56 миллиарда долларов — в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. В конце мая приставы пришли в офис Nord Stream AG 2 в Швейцарии.

Позднее представители компании сообщили, что пока не могут подтвердить информацию об аресте активов холдинга по требованию "Нафтогаза".