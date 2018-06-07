Россия дала первое разрешение на прокладку "Северного потока — 2"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Nord Stream 2 AG, компания-оператор проекта "Северный поток-2", получила первое разрешение на строительство газопровода от России, ожидает получить второе в ближайшее время, сообщается в релизе компании.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" в России. Разрешение выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с установленной процедурой", — говорится в сообщении.

"Nord Stream 2 необходимо получить в России два основных разрешения. Помимо выданного сегодня, предстоит получить разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ от Росприроднадзора. Ожидается, что разрешение будет выдано в ближайшее время", — также отмечается в релизе.

Компания также сообщила, что работы по практической реализации проекта "Северный поток-2" в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы.