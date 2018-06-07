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Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с резким ростом цен на бензин‍

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2018 (227)
20:4007.06.2018
(обновлено: 21:01 07.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрямая линия с президентом России Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что рост цен на бензин связан с неудачными действиями правительства.

Автозаправочная станция
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Политолог: вопрос по бензину в ходе "прямой линии" был явно с интригой

По мнению российского лидера, увеличение цен стало результатом неточного регулирования в сфере энергоресурсов.

"Это все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Цены на рынке поднялись", — отметил он.

Глава государства назвал рост цен на топливо недопустимым и отметил, что к осени правительство введет дополнительные меры по их стабилизации. Кроме того, за ситуацией будет следить Федеральная антимонопольная служба.

Рост цен остановлен

Во время прямой линии президент связался с министром энергетики Александром Новаком и вице-премьером Дмитрием Козаком, чтобы прояснить ситуацию с ценами на бензин.

Цены на бензин на одной из автозаправочных станций в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Средняя розничная цена бензина перешла рубеж в 43 рубля

Глава Минэнерго заявил, что негативную тенденцию уже удалось переломить, этому помогли срочные фискальные меры, принятые правительством.

"Мы видим, что цены с 30 мая, с конца мая на автозаправочных станциях не растут", — сказал министр. По его словам, сейчас на внутреннем рынке уже нет дефицита топлива.

Козак, в свою очередь, отметил, что в конце мая достиг договоренностей о заморозке цен на топливо на внутреннем рынке с руководителями нефтяных компаний. Кроме того, в среду вице-премьер провел с нефтяниками еще одну встречу, на которой было решено увеличить поставки бензина и дизельного топлива.

Повышение пошлин

Вице-премьер также предложил президенту повысить экспортную пошлину на нефтепродукты для стабилизации внутренних цен. Глава государства пообещал поддержать законопроект.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Главы ЦБ и "Газпром нефти" поспорили о росте цен на бензин

По словам российского лидера, такую меру можно воспринимать как стимул и угрозу в адрес нефтяных компаний. Он выразил надежду, что подобный закон не придется принимать.

"У нас всегда был конструктивный диалог с нефтяниками, с газовиками. Но то, что понимание с их стороны есть, понимание того, что проблему нельзя загонять в угол, ее надо решать, это очень хорошо", — отметил Путин.

Снижение акцизов

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов считает, что более быстрым и перспективным методом сдерживания цен на бензин станет снижение акцизов.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Цены на топливо в России лучше балансировать акцизами, считает эксперт

"Это то, что быстро и просто, учитывая сверхпремию для государства от высоких цен на нефть и от неснизившегося курса рубля. Отмена акцизов на топливо может дать очень хороший люфт нашему внутреннему рынку, это простое решение, которое можно быстро принять", —рассказал специалист.

При этом он отметил, что возможное повышение пошлин тоже может стать эффективным инструментом балансировки цен на топливо.

Как менялись цены на бензин

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Психологическую отметку в 40 рублей за литр средняя розничная цена на бензин преодолела в середине апреля, а уже в мае были превышены уровни в 41 и 42 рубля.

По последним данным Росстата, средняя розничная цена бензина за неделю с 28 мая по 3 июня замедлила рост с 1,9% до 1,4%, но все же перешагнула отметку в 43 рубля и по данным на 4 июня достигла 43,43 рубля за литр.

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