Банковские вклады россиян получат расширенную страховку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Российские власти всерьез задумались о развитии системы страхования вкладов в банках — эта тема стала одной из главных на пленарной сессии Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге. Основания к таким раздумьям есть: ЦБ завершил основную часть работы по расчистке банковской системы от недобросовестных игроков, и в ближайшее время не предвидится крупных отзывов лицензий, за которыми следуют многомиллиардные выплаты вкладчикам Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме, заявила, что предельная сумма страхового возмещения вкладчикам в России скоро может существенно вырасти с нынешних 1,4 миллиона рублей.

"Мы считаем целесообразным увеличить сумму возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, более того, это социально чувствительные ситуации: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий", — сказала она.

Позже глава АСВ Юрий Исаев рассказал журналистам, что речь идет о повышении предельной суммы страховки до 10 миллионов рублей. По его словам, идея уже согласована со всеми заинтересованными сторонами, и он рассчитывает, что законопроект будет в ближайшее время внесен в Госдуму.

Три месяца на раздумья

Исаев рассказал, в каких конкретно случаях страховое покрытие по вкладам может быть увеличено до 10 миллионов рублей: речь идет о средствах, вырученных при продаже жилья, о наследстве, о различных страховых и социальных выплатах.

"Это реализация на основании договора купли-продажи жилого помещения или земельного участка, наследство, вступившее в силу решение суда, возмещение ущерба, выплаты социального страхования от несчастных случаев на производстве, выплаты по обязательному имущественному страхованию, государственные пособия гражданам, имеющим детей, материнский капитал, социальное пособие на погребение, выплата выходного пособия, различных компенсаций", — рассказал Исаев в кулуарах МФК.

Он отметил, что по сути это калька с норм, которые сейчас действуют в Евросоюзе. Согласно предложениям АСВ, дополнительная страховая защита для таких социально значимых вкладов вводится не постоянно, а на срок до трех месяцев. "Получил человек, например, наследство. Если он это наследство оставит на одном счете в банке, мы предлагаем дать ему повышенную страховую защиту на три месяца в пределах 10 миллионов рублей", — пояснил Исаев.

"Если банкротство банка произойдет более чем через три месяца после получения этого наследства, то такая повышенная страховая защита на него не распространяется. Подразумевается, что за три месяца можно с этим разобраться", — добавил он.

Неоспоримые миллионы

При этом глава АСВ подчеркнул, что для получения дополнительных выплат гражданам потребуется документарно подтвердить источник получения средств.

До этой же величины — 10 миллионов рублей — предлагается повысить и предельную сумму, в рамках которой регуляторы не будут оспаривать операции по снятию средств, которые осуществлялись незадолго до банкротства банков. Эта норма уже касается всех, а не только социально значимых вкладов, и, по словам Исаева, это избавит от подозрений 95% оспариваемых сейчас операций.

Зимой СМИ писали о том, что АСВ начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства после признания судом таких сделок недействительными.

Финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев объяснял РИА Новости, что зачастую встречается такой вид мошенничества, когда перед банкротством банка его менеджмент выдает вклады своим знакомым или родственникам, понимая, что банк не сможет расплатиться со всеми кредиторами.

"Конечно, мы будем продолжать оспаривать сделки, которые явно несут предпочтительный характер удовлетворения — там, где деньги забирались либо бывшими собственниками, либо людьми, аффилированными с собственниками", — подчеркнул Исаев.

По словам главы АСВ, собственникам и менеджменту, которые сами довели банк до банкротства, не стоит рассчитывать даже на эти 10 миллионов рублей — для таких сделок нижнего порога не будет. Вместе с тем он признал, что меньшую сумму собственники банков, как правило, не забирают.

Еще одна инициатива АСВ касается всех вкладов физлиц в банках и будет актуальна в случае, если российский банковский сектор активно пойдет по пути слияний и поглощений — госкорпорация предложила в течение трех месяцев после такой сделки суммировать и страховое покрытие вкладов в этих банках.

"Есть дополнительная инициатива, связанная с тем, что если, например, банки объединились — два банка, а у вас в одном банке лежало 1,4 миллиона и в другом 1,4 миллиона, и их накрыл страховой случай, то, соответственно, мы увеличиваем до 2,8 миллиона рублей страховку", — рассказал Исаев.

Расширение системы

Власти не намерены ограничиваться увеличением сумм страхового покрытия, речь шла и о расширении перечня участников системы.

"Мы предполагаем систему, если законодатель поддержит, распространить лимит страхового возмещения в размере 1,4 миллиона рублей на банковские вклады некоммерческих организаций социальной направленности. Например, благотворительные организации, религиозные организации, организации, осуществляющие надзор за детьми-сиротами, дома-интернаты, реабилитационные центры и так далее", — рассказал Исаев.

"То есть это постепенное, но все же распространение страхового покрытия чуть дальше, чем просто на физических лиц и индивидуальных предпринимателей", — добавил он.

"Система страхования вкладов должна расширяться, это логика любой системы в мире: мы должны защищать как можно больше людей", — сказал глава АСВ.

Тем более что основные недобросовестные игроки уже выведены с рынка, согласна Набиуллина.

"Сейчас есть возможность, с одной стороны, ожидать, что страховых случаев для системы страхования вкладов будет меньше, а с другой — можно расширить возможности ССВ (системы страхования вкладов — ред.), поскольку мы уже практически выходим из ситуации, когда хорошие банки платят за недобросовестные", — заявила глава ЦБ на форуме.

По ее словам, ЦБ считает важным расширение системы страхования вкладов, чтобы поддержать доверие и граждан, и бизнеса к банкам, а также считает необходимым идти дальше и принять законопроект по распространению страхования на малый бизнес.

Цена вопроса

Честным игрокам, которые продолжают работать на рынке, не придется слишком дорого платить за объявленные инициативы АСВ, уверен Исаев.

"Отвечаю на вопрос, как это отразится на ставках: несущественно", — сказал он журналистам.

"Мы говорим о тех порядках, которые не исчисляются миллиардами рублей. Наш предварительный расчет говорит, что влияние будет минимальным", — добавил глава госкорпорации.

Кроме того, выступая на сессии, он предложил больше диверсифицировать ставки взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) для разных банков.

"Другое, что мы можем сделать, тоже на базисе поддержки со стороны Центрального банка, это идти дальше по пути к дифференциации ставок. Несправедливо, когда слишком сглаженная шкала. Здесь мы должны разработать механизмы, когда все-таки больший был бы разброс между ставками", — сказал он.

С июля 2015 года взносы в ФСВ привязаны к ставкам по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с третьего квартала 2016 года составляла 0,12% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2-3 процентного пункта надбавка со второго квартала 2017 года была увеличена до максимально допустимых 500% базовой ставки.