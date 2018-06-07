САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше 400 пассажиров "Саратовских авиалиний" с момента прекращения полетов этой авиакомпании улетели рейсами других перевозчиков, сообщила в четверг пресс-служба "Саратовских авиалиний".

Авиакомпания прекратила полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозки ее пассажиров после этого взяли на себя другие авиакомпании. Пассажиры продолжают активно сдавать билеты "Саратовских авиалиний".

"Согласно договорам, подписанным между авиакомпаниями, следующие перевозчики взяли на себя обязательства по доставке пассажиров до места назначения. Это авиакомпании: "Аэрофлот", "Сибирь", "Ижавиа", "Руслайн", "Нордстар", "Ямал", "Турухан", "Якутия", "Уральские авиалинии", "Ювт Аэро". На данный момент перевезено 434 пассажира", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Саратовских авиалиний", всего за период с 30 мая по 7 июня авиакомпания могла осуществить перевозку порядка 5 тысяч пассажиров — такое число билетов было продано на запланированные рейсы.

По данным перевозчика, к вечеру 7 июня "Саратовские авиалинии" вернули своим клиентам свыше 137,02 миллиона рублей за 21,5 тысячи билетов.