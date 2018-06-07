ФАС предлагает подумать об отдельном законе о регулировании табачного рынка

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Регулирование табачной продукции и вопросы экономики табачного рынка можно было бы вынести из сферы действия антитабачного закона, считает заместитель начальника контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Наталия Исаева.

Федеральный закон 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" был принят в феврале 2013 года. Его разработчиком выступил Минздрав РФ.

"Может быть, я сейчас скажу революционную мысль, в принципе, я этого не собиралась говорить. Обращает внимание на себя, что 15-й ФЗ — вообще, о борьбе с табакокурением. Борьба и регулирование — по-моему, не очень совместимые понятия, и вообще, может быть, нам подумать о том, чтобы и табачную продукцию из 15-ФЗ вывести", — сказала Исаева в ходе Недели российского ритейла.

"Пусть будет закон о каких-то запретах, а то, что регулирование, то, что экономика, там, где акцизы, там, где вообще правила игры, что называется, на этом рынке — пусть это будет отдельный закон. Мы можем начать с инновационной продукции, а потом, возможно, мы с коллегами это обсудим", — добавила она.

Минпромторг в конце января представил несколько законопроектов для введения в РФ регулирования рынка никотиносодержащей продукции и устройств для альтернативного курения (электронные сигареты с никотином, вейпы, системы нагревания табака). Среди проектов — общий закон о регулировании оборота такой продукции. ФАС, по словам Исаевой, законопроект поддержала, поскольку служба пришла к выводу, что такие устройства нельзя включать в рынок табачной продукции.

"С точки зрения антимонопольного законодательства (существует) взаимозаменяемость товаров, если разница в стоимости — не более 10%. Инновационная продукция на сегодняшний день — гораздо более дорогой товар, разница гораздо больше 10%. С этой точки зрения, мы считаем, что это другой товар и другое регулирование", — указала представитель ФАС.