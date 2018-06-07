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Экономика

Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток — 2"

18:1407.06.2018
(обновлено: 19:23 07.06.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, ФинляндияТрубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Швеции одобрило заявку компании Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока 2".

Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В релизе правительства Швеции сказано, что оснований для отказа не было. Ни национальное, ни международное право не давало правительству возможности отклонить заявку.

Как сообщили в Nord Stream 2, подготовка к строительству начнется в ближайшие месяцы. Трубоукладку в шведской исключительной зоне начнут до конца года.

Потери для Украины

При этом в правительстве Швеции заявили, что отрицательно относятся к проекту в целом. По словам министра промышленности и инноваций Микаеля Дамберга, прокладка трубопровода противоречит целям Энергетического союза. 

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini
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Кроме того, Швецию беспокоят последствия строительства магистрали для Украины — транзитера российского газа. Дамберг считает, что Киев может понести экономические потери.

Позитивный фактор

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что Дании будет сложнее отказать Nord Stream 2 AG в выдаче разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2" после решения Швеции.

Он заявил, что Швеция тянула из последних сил, но все же не пошла на откровенное нарушение права по политическим основаниям. Эксперт назвал подобное решение позитивным фактором и отметил, что теперь Дании будет еще сложнее уклоняться от выдачи разрешения на строительство магистрали.

Обыски в Nord Stream

В конце мая судебные приставы провели обыски в офисе компании-операторе "Северного потока" Nord Stream AG в Швейцарии, но арест активов или имущества не производился. Следственные мероприятия проходили по решению арбитража Стокгольма.

Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дело — труба. Зачем Украина арестовала активы "Газпрома"

Суд в Швейцарии в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку голубого топлива.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.

Строительство трубопровода

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Газовое оборудование в Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме Швеции разрешение на строительство и эксплуатацию магистрали выдали Германия и Финляндия. Дания, через чьи территориальные воды проходит согласуемый маршрут газопровода, проводит специальную проверку политики безопасности.

В "Газпроме", который остается единственным акционером Nord Stream 2 AG, ожидают, что "Северный поток 2" будет готов к 2020 году.

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Экономика
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Популярные комментарииВсе комментарии
kolchanovm
сейчас боты начнут кричать, Дания не допустит. Слышали, знаем. Чи зрада, или перемога?
18:47
07.06.2018
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