Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток — 2"

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Швеции одобрило заявку компании Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока — 2".

В релизе правительства Швеции сказано, что оснований для отказа не было. Ни национальное, ни международное право не давало правительству возможности отклонить заявку.

Как сообщили в Nord Stream 2, подготовка к строительству начнется в ближайшие месяцы. Трубоукладку в шведской исключительной зоне начнут до конца года.

Потери для Украины

При этом в правительстве Швеции заявили, что отрицательно относятся к проекту в целом. По словам министра промышленности и инноваций Микаеля Дамберга, прокладка трубопровода противоречит целям Энергетического союза.

Кроме того, Швецию беспокоят последствия строительства магистрали для Украины — транзитера российского газа. Дамберг считает, что Киев может понести экономические потери.

Позитивный фактор

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что Дании будет сложнее отказать Nord Stream 2 AG в выдаче разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" после решения Швеции.

Он заявил, что Швеция тянула из последних сил, но все же не пошла на откровенное нарушение права по политическим основаниям. Эксперт назвал подобное решение позитивным фактором и отметил, что теперь Дании будет еще сложнее уклоняться от выдачи разрешения на строительство магистрали.

Обыски в Nord Stream

В конце мая судебные приставы провели обыски в офисе компании-операторе "Северного потока" Nord Stream AG в Швейцарии, но арест активов или имущества не производился. Следственные мероприятия проходили по решению арбитража Стокгольма.

Суд в Швейцарии в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку голубого топлива.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.

Строительство трубопровода

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме Швеции разрешение на строительство и эксплуатацию магистрали выдали Германия и Финляндия. Дания, через чьи территориальные воды проходит согласуемый маршрут газопровода, проводит специальную проверку политики безопасности.

В "Газпроме", который остается единственным акционером Nord Stream 2 AG, ожидают, что "Северный поток — 2" будет готов к 2020 году.