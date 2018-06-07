Аксенов рассказал о затратах на строительство дорог в Крыму в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Крым потратит в текущем году на строительство, реконструкцию и капремонт дорог 7,4 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным автомобилист задал вопрос прямо c Крымского моста. Мужчина спросил, планируется ли увеличения финансирования на строительство новых автомобильных дорог и эксплуатацию существующих, чтобы они были такого же высокого качества, как мост через Керченский пролив и подходы к нему.

"Из резервного фонда президента выделены 4,5 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капремонт дорог Крыма, из республиканского бюджета предусмотрены 2,9 млрд", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

При этом глава Крыма подчеркнул, что "этого явно недостаточно для нашей республики". По его словам, особые климатические условия Крыма – количество периодов замерзания-оттаивания – негативно влияют на эксплуатацию и сохранение дорожного полотна и требуют затратных технологических решений.

"Совет министров будет поднимать этот вопрос финансирования и строительства дорог на федеральном уровне", — подчеркнул Аксенов.