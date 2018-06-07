В ЦБ рассказали о тенденции вывода активов из проблемных банков

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владельцы проблемных банков в РФ за последние десять лет чаще игнорировали возможность оздоровления и восстановления финансовой устойчивости, а в ряде случаев усугубляли положение, выводя из банков активы, следует из доклада "Итоги десятилетия 2008-2017 годов в российском банковском секторе: тенденции и факторы", подготовленного аналитиками и экспертами Банка России.

"Одновременно банкам и их владельцам предоставлялась реальная возможность по оздоровлению кредитной организации. В некоторых случаях владельцы и менеджмент эффективно пользовались предложенной возможностью. Чаще, правда, ключевые персоны управления банками не имели намерений и/или возможностей восстанавливать финансовую устойчивость. А в ряде случаем вместо решения проблем владельцы и менеджмент намеренно их усугубляли, выводя из банков активы", — говорится в докладе.

Как отмечают аналитики ЦБ, в 2008-2013 годах существенное недосоздание резервов обнаруживалось у проблемных банков в среднем за 1-3 месяца до отзыва лицензии (за 1-5 месяцев до решения о санации), в то время как в 2014-2017 годах "серьезные претензии к качеству активов банка в общем случае начинали предъявляться надзором гораздо раньше".

Мнение авторов доклада может не совпадать с официальной позицией ЦБ.