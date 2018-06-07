"Газпром" не отдаст $2,6 млрд "Нафтогазу" до апелляции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. "Газпром" считает, что у него есть шансы на отмену решения арбитража Стокгольма по взысканию с компании 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза", до рассмотрения апелляции Киеву платить не будут, сообщил заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец на пресс-конференции.

На вопрос, когда "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, Кузнец ответил: "У нас нет никакой уверенности, если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются".

Он сообщил, что если "Газпром" заплатит "Нафтогазу Украины" эту сумму сейчас, то в случае удовлетворения апелляции получит ее обратно.

"Нафтогаз" пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить "Газпром" произвести выплату как можно скорее. И мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку в этом деле — кто кому должен. Мы считаем, что у нас есть шансы на пересмотр арбитражного решения", — добавил он.

Также, по словам Кузнеца, "Газпром" действительно делал финансовые резервы в системе бухгалтерского учета, как это предусмотрено российским законодательством и правилами международной финансовой отчетности (МСФО), однако это отнюдь не означает, что компания должна немедленно платить. "Газпром не удовлетворен результатами арбитражного разбирательства в Стокгольме, мы считаем, что оно вынесено с серьезными процессуальными нарушениями", — напомнил он.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина же 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.