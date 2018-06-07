В Eurofer рассказали о проблемах с импортом стали в ЕС из-за пошлин США

БРЮССЕЛЬ, 7 июн — РИА Новости, Мария Князева. Ситуация с возможностью роста импорта стали в страны Евросоюза ввиду новых пошлин США очень тревожная, заявил президент Европейской ассоциации в сфере стали Eurofer Херт ван Пулворде (Geert Van Poelvoorde) на пресс-конференции.

Он рассказал, что импорт стали в ЕС в первом квартале текущего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8%.

"Это очень тревожный сигнал", — сказал он.

Президент ассоциации отметил среди причин роста импорта — новые пошлины США на ввоз из третьих стран стальной и алюминиевой продукции. По его словам, определенные импортеры заранее считали, что США введут эти тарифы и начали перенаправлять импорт в страны Евросоюза. "Это очень тревожно", — вновь подчеркнул он.

США ранее, обосновав соображениями национальной безопасности, ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Евросоюз в ответ на это заявил о трех направлениях действий: открытие спора в ВТО, наложение пошлин на импорт ряда товаров из США для ребалансировки ситуации в рамках правил организации, а также о возможности ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.