Швеция одобрила строительство "Северного потока — 2"

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском Котке. Архивное фото

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском Котке. Архивное фото

СТОКГОЛЬМ, 7 июн — РИА Новости. Стокгольм одобрил строительство газопровода "Северный поток-2", сообщает шведская газета DI со ссылкой на представителя Партии центра по международным вопросам Черстин Люндгрен.

"Сегодня утром в МИД Швеции состоялась встреча, где была представлена эта информация", — сказала политик.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.